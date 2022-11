Hochzeit: Brautjungfer hält Rede – und ruiniert mit DIESEN Worten die Feier

Diese Hochzeit wird den Gästen vermutlich noch lange in Erinnerung bleiben. Was diese Feier so bemerkenswert machte, waren jedoch weder das bezaubernde Brautpaar noch das üppige Büffet. Stattdessen sorgte die Brautjungfer bei ihrer Rede für einen Schockmoment. Aber eins nach dem anderen.

Die Braut richtete sich nach dem schockierenden Ereignis auf ihrer Hochzeit an die Gemeinde der Plattform Reddit. Dort erklärte sie zunächst, welches Verhältnis sie zu der Brautjungfer hatte. „Wir sind zusammen zur Schule gegangen“, schreibt sie und muss zugeben: „Dort habe ich sie mit anderen Schülern zeitweise gemobbt.“

Hochzeit mit Schock-Moment

Und weiter: „Wir dachten, wir würden uns nur neckisch über sie lustig machen. Aber sie nahm die Scherze sehr ernst und teilte mir damals mit, dass sie sich verletzt fühlt. Daraufhin hörten wir auf.“

Als die beiden die High School hinter sich ließen, landeten sie an Universitäten, die nicht weit voneinander entfernt lagen. Und sie freundeten sich tatsächlich an, wurden sogar richtig gute Freundinnen. „Wir haben ständig Zeit miteinander verbracht und haben eine enge Freundschaft entwickelt.“

Als die Hochzeit der Braut bevorstand, fragte sie ihre gute Freundin, ob sie nicht Brautjungfer werden möchte. Und diese sagte sofort zu. Bei der Trauungsfeier hielt die Freundin dann eine Rede – und diese Rede hatte es in sich. Dort sagte die Brautjungfer: „Ich kann nicht fassen, dass wir jetzt Freundinnen sind – nach all dem Mobbing, das du mir in der Schulzeit angetan hast.“ Von einer Laudatio kann in diesem Fall also keinen Rede sein!

Mehr zum Thema: Hochzeits-Feier endet im Horror! Bräutigam verbringt Hochzeitsnacht im Krankenhaus

Hochzeits-Stimmung kippt

Im Festsaal wurde es sofort still. Die Gäste und auch die Braut wussten nicht recht, ob die Brautjungfer einen Scherz macht oder ob sie ihre Worte ernst meint. Im Anschluss an die Rede ging die Braut auf ihre Freundin zu und fragte, wie sie das gemeint habe. Daraufhin entgegnete die Brautjungfer, sie habe es ernst gemeint. Das Mobbing hätte sie in der Schulzeit sehr verletzt.

+++ Hochzeit wegen Inflation zu teuer geworden – Braut nervlich am Ende +++

Die Braut konnte es nicht fassen. „Wir hatten in den vergangenen Jahren über die Schulzeit viel gescherzt“, so die Braut: „Ich hätte nie gedacht, dass sie das so sehr mitgenommen hat.“

Außerdem findet die Braut: „Unsere Hochzeit ist nicht der richtige Zeitpunkt gewesen, um dieses Problem zu adressieren.“ Von der Reddit-Gemeinde will sie wissen: „Oder sehe ich das falsch?“

Mehr zum Thema: Braut kommt in Schwarz zur eigenen Hochzeit – der Grund ist traurig

Hochzeit als Bühne für Rache?

Ein Nutzer schreibt: „Sie hätte sich in den Jahren zuvor viele Momente aussuchen können, um diese Thematik mit dir zu besprechen. Offensichtlich wollte sie sich auf deiner Hochzeit einfach nur rächen.“

Und ein anderer meint: „Jetzt ist aus deiner Freundin genau der Mensch geworden, den sie zu Schulzeiten in dir gehasst hat.“