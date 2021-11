Hochzeit: Schock für den Bräutigam! Freund erwischt Braut ausgerechnet DABEI

Das wird ein Schock für den Bräutigam! Was seine Frau da treibt, sollte niemand nach einer Hochzeit tun.

Der Trauzeuge kann nicht fassen, wobei er die Braut gerade erwischt und hält das Ganze auf Video fest. Der wahrlich „Beste Mann“ kommt so auch nach der Hochzeit seines Freundes noch seinen Pflichten nach.

Hochzeit: Trauzeuge macht Video – unfassbar, was die Braut tut

Nicht nur den Bräutigam dürfte das schockieren, was der Trauzeuge da mitansehen muss. Die Ehefrau seines Freundes betrügt ihren Mann ganz ungeniert mit dem Barkeeper. Und als er sie konfrontiert, reagiert sie nicht einmal mit einer halbherzig gemeinten Entschuldigung oder Ausrede.

Die Braut scheint es gar nicht so sehr zu tangieren, dass sie vom Trauzeugen erwischt wird. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Karpe-Gora

In einem kurzen Video ist zu sehen, wie der Trauzeuge das Pärchen in flagranti erwischt. Er geht auf sie zu und fragt sie, was denn da los sei und was sie da tun. Die Braut versucht nicht einmal, sie herauszureden. „Du weißt ganz genau, was los ist“, antwortet sie.

------------------------

Mehr zum Thema Hochzeit:

Hochzeit: Fotografin möchte Paar ablichten – ekelhaft, was die Braut dann tut

Hochzeit: Frau nimmt vor Trauung ihrer Schwester über 45 Kilo ab – doch das macht ihre Familie richtig wütend!

Hochzeit: Traurednerin wird kurz vor Feier schwer krank – was die Braut von ihr verlangt, ist unglaublich

------------------------

Dann geht er weiter zum Barkeeper, der sich hinter seinem Handy zu verstecken versucht. „Ja, ich mache dir keine Vorwürfe – das sieht nach einer guten Idee aus“, kommentiert der Trauzeuge ironisch. „Ich war der Trauzeuge und das ist die Frau meines besten Freundes“, erklärt er dann. „Bist du der Barkeeper? Das ist ja ausgezeichnet.“ Dann geht der Trauzeuge davon, jedoch nicht ohne einen sarkastischen Kommentar: „Nun, habt eine gute Nacht.“

Hochzeit: Trauzeuge konfrontiert Braut – im Netz wird er dafür gefeiert

Das Video sorgt im Netz für Furore, wie die „Sun“ berichtet. Der Trauzeuge wird von vielen für seine Reaktion gefeiert. Bei Reddit schreiben viele, dass er „wirklich der beste Mann sei.“ „Wir brauchen alle einen Treuzeugen wie ihn“, schreibt ein User.

------------------------

Das sind beliebte Hochzeitsbräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

------------------------

Andere sind einfach nur sprachlos, wie treulos die Braut gegenüber ihrem Mann ist. „Ich hoffe, ihr Ehemann gibt ihr keine zweite Chance“, kommentiert einer das Video. „Sie wird es wieder tun und er kann ihr niemals trauen.“ Sie verstehen nicht, wieso sie so „eiskalt“ reagiert, als er Trauzeuge sie und den Barkeeper erwischt. (mbo)