Hochzeit: Paar verbringt Flitterwochen auf Mallorca – jetzt sind beide tot

Lange auf die Hochzeit gewartet, dann fröhlich mit Freunden und Familien gefeiert. Es war der wohl schönste Tag eines Paares aus Großbritannien. Doch was danach passierte, ist einfach nur schrecklich.

Nach der Hochzeit flogen Jaime Carsi und seine Ehefrau Mary Somerville in den Flitterwochen nach Mallorca. Dort starb der 40-Jährige. Rund zwei Monate danach ist auch die Witwe nun tot.

Hochzeit: Paar verbringt Flitterwochen auf Mallorca

Was für ein schreckliches Drama! Als Jaime Carsi und Mary Somerville nach der Hochzeit nach Spanien flogen, erhofften sie sich eine schöne Zeit zusammen. Anfang Mai 2023 wurden dann beide regungslos in einer Ferienwohnung in der Kleinstadt Capdepera im Nordosten der Insel Mallorca aufgefunden.

Während der Mann offiziell für tot erklärt wurde, kämpfte seine Frau auf der Intensivstation auf Mallorca um ihr Leben. Vor einigen Wochen wurde sie dann in ein Hospiz in Schottland gebracht, wo sie jetzt laut der englischen „Sun“ verstarb.

Was war passiert? Medienberichten zufolge war das Paar mit dem Bruder der Ehefrau verabredet. Als er sie dann mehrere Stunden nicht erreichen konnte, alarmierte er die Polizei. Die Beamten fuhren dann zur Unterkunft, wo das Paar im Bett lag. Aus einer Gasflasche, die an einen defekten Kühlschrank angeschlossen war, strömte Gas. Eine Autopsie ergab, dass Jaime Carsi an einer Kohlenmonoxidvergiftung starb.

Ehepaar ist tot

15 Tage nach der Hochzeit ist Carsi gestorben, rund zwei Monate danach auch seine Frau. Polizisten aus Spanien untersuchten, ob das Kohlenmonoxid die ganze Nacht hindurch ausgetreten sei, während das Ehepaar schlief. Die Ermittler bestätigten dem Bericht nach, dass das Todesopfer davon nichts mitbekam, da es bewusstlos war.

Solche Fälle ereignen sich leider immer wieder, in denen Kohlenmonoxid zum Erstickungstod führt. Das Atemgift kann man nämlich weder sehen noch riechen.

Die Ferienunterkunft soll Carsis Vater gehören, wie die Inselzeitung „Ultima Hora“ schrieb. Der Mann arbeitete hauptsächlich als Investmentanalyst, während seine Frau eine ehemalige Bankangestellte war und anschließend Yoga und Meditation unterrichtete.