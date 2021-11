Hochzeit: Braut in großer Panik – weil die eigene Tante auf der Trauung DAS vorhat

In dieser Familie hing der Haussegen schon vor der Hochzeit mächtig schief.

Es geht um den schönsten Tag im Leben einer Braut, ihr Kleid für die Hochzeit und eine egozentrische Tante. Aber eins nach dem anderen.

Hochzeit: Nur die Braut trägt Weiß

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz: Auf einer Hochzeit sollten Braut und Bräutigam im Mittelpunkt stehen. Schließlich ist es für die beiden ein ganz besonderer Tag.

Doch immer kommt es vor, dass andere Familienmitglieder oder Freunde auf einer Hochzeit die Chance nutzen wollen, um sich selbst in Szene zu setzen. So soll es auch auf dieser Trauung geschehen.

So zitiert die britische „Sun“ eine amerikanische Braut, die in den sozialen Netzwerken zuletzt panisch Alarm schlug. Der Grund: Ihre Tante will auf der Hochzeit mit einem weißen Kleid glänzen.

Dies gilt als absolutes No-go. Einzig die Braut darf auf ihrer Hochzeit ein weißes Kleid tragen, besagt die Tradition. Doch ihrer Tante ist das offensichtlich egal.

Hochzeit: Braut kann es nicht fassen

„Im kommenden Monat werde ich heiraten, und meine Tante möchte dieses Kleid zur Hochzeit tragen“, schrieb die Braut und veröffentlichte Bilder des weißen Kleides.

Die Braut hat allerdings bereits einen Plan, wie sie ihrer Tante einen Strich durch die Rechnung machen kann. „Ich will das Kleid ebenfalls kaufen und zum Rehearsal Dinner tragen.“

Beim Rehearsal Dinner handelt es sich um eine amerikanische Tradition, bei der das Brautpaar mit den engsten Verwandten und Freunden am Vorabend ein Probe-Essen veranstaltet. Dabei wird das Programm der Hochzeit ein letztes Mal Punkt für Punkt besprochen.

Hochzeit: Wie reagiert die Braut?

Ihr einziges Problem: Das Kleid kostet umgerechnet mehr als 600 Euro – ein ganz schön teurer Streich!

Unter den Ausführungen der Braut kommunizieren viele Nutzerinnen und Nutzer ihr Verständnis. „Kauf das Kleid, trage es zum Rehearsal Dinner und lade deine Tante dort für die Hochzeit aus“, empfiehlt eine Nutzerin.

Ein anderer User schreibt: „Es gibt so viele schöne Kleidungsstücke, die man zu einer Hochzeit tragen kann. Doch manche Leute müssen ernsthaft ein weißes Kleid am großen Tag einer anderer Person tragen.“

Ob die Braut das Kleid tatsächlich gekauft hat, ist unklar. Fest steht: Mit ihrer Tante wird sie sich auf der Hochzeit gewiss nicht blendend verstanden haben.