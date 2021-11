Hochzeit: Horror-Unfall bei Showeinlage! Flugzeug kracht auf Mutter und Tochter

Horror-Unfall bei einer Hochzeit.

Eigentlich sollte die Hochzeit der schönste Tag im Leben des Brautpaares werden, doch er endete mit einer Tragödie. Ein Flugzeug krachte bei einer Showeinlage auf eine Mutter und ihre Tochter.

Hochzeit: Horror-Unfall bei Showeinlage!

Eine Hochzeit soll ein besonderer Tag sein. Viele Paare möchten, dass ihre Feier durch eine besondere Aktion unvergesslich wird. So war es offenbar auch in diesem Fall geplant. Bei der Hochzeit in Zentralargentinien waren zwei Kunstflieger engagiert, die die Hochzeitsgäste mit ihren Kunststücken beeindrucken sollten, doch das ging gehörig schief.

----------------

Das sind beliebte Hochzeitsbräuche:

Brautstrauß-Werfen

Hochzeitstorte anschneiden

Tauben fliegen lassen

Brautentführung

Die Braut über die Schwelle tragen

-----------------

Die Feierlichkeiten fanden laut „newsflare“ in dem örtlichen Fliegerclub in Villa General Belgrano am 31. Oktober statt. Bei der Showeinlage der Luftkünstler verlor einer der beiden Piloten plötzlich die Kontrolle über seine Maschine und stürzte gen Boden. Die ganz Situation wurde auf einem Video festgehalten.

Hochzeit: Flugzeug kracht auf Mutter und Tochter

In dem Video ist zu sehen, wie das Flugzeug auf dem Boden aufschlägt. Berichten zufolge wurden bei dem Aufschlag eine 27-jährige Frau und ihre dreijährige Tochter getroffen und schwer verletzt. Auch der Pilot der Unglücksmaschine erlitt Verletzungen an Kopf, Brust und Bauch. Sie wurden alle zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

---------------

Weitere Hochzeits-News:

Hochzeit: Braut will Kleid kaufen – doch was ihre Familie im Laden abzieht, macht fassungslos

Hochzeit endet im völligen Desaster! Unfassbar, was dieses Paar miterleben muss

„Hochzeit auf den ersten Blick“: Kandidat flippt aus, als sein Freund ihm DAS beichtet

---------------

Der Anwalt des Opfers, Mariano Limbrici, sagte laut „newsflare“: „Das Mädchen ist stabil, sie hat Frakturen in der Hüfte und ein mehrfaches Lungentrauma erlitten, und es scheint, dass sie keine Nerven beeinträchtigt hat.“ Die Mutter der Dreijährigen habe zwei Oberschenkelbrüche und einen Beckenbruch erlitten. Noch stehe nicht fest, welche Behandlung sie erhalten solle. Bleibt zu hoffen, dass sich alle drei nach diesem schlimmen Vorfall während der Hochzeit wieder erholen. (gb)