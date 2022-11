Hochzeit endet mit Desaster – Braut schickt Freundin in die Wüste

Eigentlich sollte eine Hochzeit der schönste Tag im Leben eines Brautpaares sein. Mit Freunden und der Familie die eigene Liebe und den Bund fürs Leben feiern, was könnte schöner sein? Kein Wunder, dass für manche Bräute dieser große Tag einfach perfekt sein muss. Da gehen sie keine Kompromisse ein, meistens zum Leidwesen ihrer Umgebung.

So ist es schon vorgekommen, dass jahrelange Freundschaften und enge familiäre Beziehungen wegen einer Hochzeit in die Brüche gehen. Ein Beispiel dafür liefert dieser Fall in den USA, bei dem die Braut vollkommen überreagiert.

Hochzeit: Braut redet mit der Hälfte ihrer Familie nicht mehr

Ihre ehemals beste Freundin schildert den Fall völlig entgeistert auf der Online-Plattform „Reddit“: „Die Braut hasst mich jetzt, weil ich nicht zu ihrer Hochzeit kommen konnte.“ Doch sie ist nicht die Einzige, mit der die Frischvermählte anscheinend kein Wort mehr spricht. Mit gut der Hälfte des Freundeskreises sowie einem Großteil ihrer Familie hat sie aus genau dem gleichen Grund den Kontakt abgebrochen.

Denn die Braut schien es mit dem Heiraten sehr eilig gehabt zu haben. Die Gäste hätten gerade einmal eine Woche Zeit gehabt, sich alles für ihren großen Tag freizuräumen. Logisch, dass da der ein oder andere in so kurzer Zeit nicht alle Verpflichtungen absagen konnte. Naja, nicht für die Braut.

Braut plant, spontan zu heiraten – in sieben Tagen

Doch es wird noch heftiger. Denn wie die Nutzerin berichtet, hätte sie bereits im Vorfeld öfter mit ihrer Freundin über das Datum ihrer Hochzeit sprechen wollen. Schließlich hätte sie ja die Anreise und Unterkunft auch noch buchen müssen. Doch die Braut wich einer konkreten Antwort immer wieder aus, nur um es dann ruckzuck durchzuziehen.

Die Freundin war dementsprechend gestresst und fand auch keine Unterkunft mehr in der kurzen Zeit. Die Braut hatte dafür jedoch eine einfache Lösung: Ihre Freundin könnte solange bei ihr übernachten – zusammen mit der Familie ihres Cousins, ihres Schwagers und ihren Schwiegereltern in spe. Da die Freundin niemanden davon bisher auch nur getroffen hatte, lehnte sie jedoch dankend ab.

Hochzeit: Braut bricht kompletten Kontakt ab

Als sie der schnellsten Braut der USA eröffnete, dass sie deshalb aber nicht zu ihrer Hochzeit kommen könne, explodierte diese und fing an zu schreien: „Du bist eine furchtbare Freundin. So etwas wie dich brauche ich in meinem Leben nicht.“

Andere Nutzer auf „Reddit“ sind nicht nur wegen des Verhaltens der Braut schockiert, sondern fragen sich vor allem, warum die Hochzeit so überstürzt stattfinden musste. „Da ist bestimmt ein Braten in der Röhre“, mutmaßt einer.