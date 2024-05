Stimmenfang der AfD – Das Geschäft mit den Russlanddeutschen

Wenn am Sonntag der Bundestag gewählt werden würde, würde die AfD zwischen 15 und 18 Prozent der Stimmen einheimsen können. Das geht aus den jüngsten Erhebungen unterschiedlicher Meinungsforschungsinstitute hervor. Die Existenz einer Wählergruppe sorgt dabei für Verwirrung.

Konkret handelt es sich bei dieser Gruppe um Russlanddeutsche. Zwischen zweieinhalb bis fünf Millionen von ihnen leben in der Bundesrepublik. Die Russlanddeutschen sind somit die größte Minderheit mit Wahlrecht in Deutschland. Sie sind die Nachfahren von deutschstämmigen Siedlern, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Russland nach Deutschland einwanderten. Diese Einwanderer galten fortan nicht mehr als Russen, sondern als „deutsche Volkszugehörige“.

Streng genommen handelt es sich bei der Bevölkerungsgruppe also um Migranten – umso verwunderlicher war es, dass knapp 10.000 von ihnen im Jahr 2016 gegen Merkels Flüchtlingspolitik demonstrierten. Schnell wurde in der allgemeinen Debatte lautstark hinterfragt, wieso Russlanddeutsche den Kurs der AfD unterstützen und diese Partei auch noch wählen würden. Eine Studie des SVR aus dem Jahr 2022 bestätigt jene Kontroverse. Demnach

Eine Überschneidung scheint also gegeben zu sein, zumal ein Großteil der Russlanddeutschen ihre Stimme seit 2008 faktisch neu vergeben hat. Wählten 65 Prozent zum damaligen Zeitpunkt noch die CDU/CSU, waren es 2021 nur noch 20 Prozent. Im gleichen Zeitraum schnellte die Zustimmung für die AfD nach oben. Die „Immigrant German Election Study“ bestätigt die AfD-Affinität: 15 Prozent der Russlanddeutschen wählten demnach bei der Bundestagswahl 2017 die Weidel-Partei.

„Die AfD hat das große Wählerpotential längst erkannt“, erzählt Kyra Funk, eine in Deutschland geborene Russlanddeutsche, in der Dokumentation „Russlanddeutsche, die AfD & ich“. Sie sei die einzige Partei, die gezielt um die Gunst der Community werben würde. Migrationsforscher Jannis Panagiotidis widerspricht zwar einer Verallgemeinerung, sieht die Tendenz dennoch gegeben.

In einer Studie aus dem Jahr 2022 überprüften Panagiotidis und sein Kollege Peter Doerschler die sich verändernde Zustimmung gegenüber der AfD im Zeitraum von 2014 bis 2018. Während die Zustimmung von Deutschen ohne Migrationshintergrund bei 8,5 Prozent lag, lag die der Russlanddeutschen bei 13 Prozent. Besonders die Mobilmachung der AfD gegenüber anderen Migrationsgruppen scheint demnach zu fruchten.

„Ich glaube, es fruchtet vor allem deshalb, weil es eine empfundene Konkurrenzsituation gibt. Es gehört zu den großen Missverständnissen anzunehmen, dass Menschen, die selber migriert sind, besonders großes Verständnis für andere Migranten haben müssen. Was ja unter anderem der Vorwurf an den Russlanddeutschen nach 2016 war (…) wie können Migranten gegen Migranten demonstrieren. Die Antwort ist genau die, dass es keine selbstverständliche Solidarität gibt. Es spielt auch Rassismus eine Rolle, das darf man an dieser Stelle auch nicht unterschlagen.“

Jannis Panagiotidis, Migrationsforscher, in der Dokumentation „Russlanddeutsche, die AfD & ich“