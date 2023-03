Hochzeit endet im Albtraum: Braut böse gedemütigt

Die Hochzeit sollte eigentlich der schönste Tag im Leben einer Braut sein. Wochen und Monate im Voraus hängt sie sich schon in die Planung rein, nur damit am großen Tag alles perfekt ist. Doch wenn sich dann jemand danebenbenimmt, kann das alles ruinieren.

Bei dieser Hochzeit lief es schon im Voraus nicht besonders rund. Grund dafür war eine Freundin der Braut, die sich bereits bei der Brautparty groß aufspielte.

Hochzeit: Freundin der Braut spielt sich auf

Auf „Reddit“ packte die anonyme Braut die ganze Geschichte aus. „Unsere Freundschaft begann zu kippen, als ich verlobt war“, erzählte sie von ihrer Freundin. „Sie wollte unbedingt hingehen, um Brautjungfer zu werden, aber ich hatte nicht die Absicht, sie zu fragen.“ Schließlich kannte sie die Frau noch gar nicht so gut. Die wollte allerdings nicht lockerlassen. „Sie drängte mich, sie dazu zu machen.“

Damit fing es schon an. Dann ging es bei den Brautjungfernkleidern weiter. Die gefielen der Freundin nämlich nicht. „Ich habe mich schließlich darauf geeinigt, dass alle ein Maxikleid in demselben Grünton tragen. Sie hat sich sofort über die Länge des Kleides beschwert, weil sie es nicht mochte.“ Da hatte die Braut schon keine Lust mehr. „Ich habe ihr gesagt, dass ich es nicht nur für sie ändere und sogar gesagt, wenn es ihr nicht gefalle, müsse sie nicht bei der Brautparty mitmachen.“ Diesmal gab die Freundin klein bei.

Braut will Freundin nicht beim Junggesellinnenabschied

Dann gab es auch noch Probleme auf der Brautparty. Hier wollte die Freundin, dass die Braut Fotos von ihr machte – nicht andersherum. Hier merkte die Braut bereits, dass ihre Freundin die ganze Aufmerksamkeit aller auf sich ziehen wollte. Darauf hatte sie gar keine Lust und zog gleich Konsequenzen. „Ich habe sie nicht zu meinem Junggesellinnenabschied eingeladen, weil sie sich so verhalten hat.“

Schließlich kam der große Tag. „Der Hochzeitstag selbst war wunderschön!“, freute sich die Braut. „Es war alles, was ich mir gewünscht hatte!“ Doch auch an diesem Tag sollte sich alles nur um die Freundin drehen. Denn die kam erst mal zu spät und verlangte dann noch von den anderen, dass sie sich um sie und nicht um die Braut kümmern sollten. Und als es um die Fotos ging, beschwerte sie sich, dass sie zu weit am Rand stand. Als sie dann auch noch eine andere Brautjungfer beleidigte, platze bei der Braut der Kragen.

Das Ende einer Freundschaft

Später erzählte die Braut ihrem Mann von dem Theater. Nach dem Gespräch entscheid sie sich, die Freundschaft mit der aufdringlichen Bekannten zu kappen. Zumal sie auch noch von anderen hörte, was ihre vermeintliche „Freundin“ so alles hinter ihrem Rücken über sie erzählte. Viele „Reddit“-Nutzer stellten sich sofort auf die Seite der Braut. „Der Ballast ist weg“, jubelte eine Nutzerin. „Jetzt vergiss sie und genieße die Flitterwochen.“ Viele bekundeten ihr Mitleid, aber unterstützten sie. „Du hast am Ende die richtige Entscheidung getroffen.“