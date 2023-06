Hochzeit: Immer mehr Paare haben dreiste Forderung an Gäste – „Haben es satt“

Eine Hochzeit ist nicht selten bis ins kleinste Detail durchgeplant. Weder Braut noch Bräutigam wollen an diesem Tag, in den sie meist auch viel Geld investieren, irgendetwas dem Zufall überlassen.

So gibt es einen neuen Trend auf Hochzeiten, der vielen Gästen sauer aufstößt. Sie müssen sich nämlich immer öfter an eine Regel halten, die gar nicht einfach umzusetzen ist.

Hochzeit: Schrecklicher Trend greift um sich

Eine gelungene Hochzeit hängt neben Braut und Bräutigam auch von vielen anderen Faktoren ab – zum Beispiel von gutem Essen, einer ausgelassenen Stimmung und feierwütigen Gästen. Schlecht ist nur, wenn Freunde und Familie schon im Vorfeld durch eine strenge Regel durch das Brautpaar vergrault worden oder gar nicht an der Feier teilnehmen können, weil sie der Forderung des Paares nicht nachkommen können.

So hat eine Frau in den letzten 12 Monaten, in denen sie zu insgesamt sieben Hochzeiten eingeladen war, einen traurigen Trend bemerkt: die kinderfreie Hochzeit. „Ich wurde dieses Jahr zu sieben Hochzeiten eingeladen und auf allen waren Kinder verboten. Ich habe es satt“, schreibt die zweifache Mutter in dem Online-Forum „Mums Net“.

Die Frau hat ein fünfjähriges Kind und ein Baby, das sie immerhin zu einer Feier hätte mitbringen dürfen – den älteren Nachwuchs allerdings ausdrücklich nicht.

Hochzeit: „Es ist wirklich schade“

Oft haben die Frau und ihr Mann die Sache so geregelt, dass nur einer der beiden eine Einladung angenommen hat und der andere zu Hause bei den Kinder geblieben ist – denn das Baby sei einfach noch zu klein, um es an eine andere Betreuungsperson außer den Elternteilen zu geben.

„Ich verstehe, dass jeder seine eigene Entscheidung bezüglich seiner Hochzeit treffen kann, aber es ist wirklich schade, dass man dadurch Veranstaltungen verpasst, besonders, wenn Braut und Bräutigam in den meisten Fällen selbst Kinder haben und wissen, wie schwierig die Kinderbetreuung sein kann“, schreibt sich die Mutter den Frust von der Seele. Sie frage sich, ob Kinder jemals wieder auf Hochzeit erlaubt sein werden. Abgesehen davon kann sie die Entscheidung vieler Brautpaare auch nicht nachvollziehen: „Wir hatten welche bei unserer Hochzeit und viele von ihnen haben den Tag verschönert, die Leute zum Lachen gebracht oder sich engagiert, es gab keine Probleme mit dem Verhalten der Kinder und die Eltern waren vernünftig.“

Mehr Themen:

In dem Forum teilen einige Kommentatoren die Meinung der Mutter, andere haben aber auch Verständnis für die kinderfreie Hochzeit – so sei es zum Beispiel auch oft eine Kostenfrage, wenn jeder Gast noch Kinder mitbringt.