Hochwasser-Katastrophe stürzt Saarland ins Chaos ++ Häuser und Heime evakuiert ++ Kraftwerk nach Dammbruch abgeschaltet

Gewaltige Niederschläge haben am Freitag (17. Mai) zu einer Hochwasser-Katastrophe im Saarland sowie in Teilen von Rheinland-Pfalz geführt. Jahrhundert-Überflutungen und Erdrutsche zwangen Hunderte Menschen, ihre Wohnungen zu verlassen. Rettungskräfte mussten Seniorenheime evakuieren, teilweise blieben aber auch Feuerwehrautos in den Fluten stecken.

+++ Saarbrücken: Heftige Überflutungen sorgen für Chaos – „Gefahr für Leib und Leben“ +++

Vom Hochwasser besonders betroffen sind die Gebiete um die Landeshauptstadt Saarbrücken sowie die Orte im südöstlichen Teil des Saarlandes. Zwar ließ am Abend der Regen nach, doch wurden bis weit in die Nacht zum Samstag hinein rasant steigende Pegel der Flüsse erwartet. Glück im Unglück: Bis Mitternacht waren den Behörden keine Todesopfer oder Schwerverletzte bekannt – anders als 2021 während der Flut-Katastrophe im Ahrtal und in Teilen von NRW, als mindestens 185 Menschen ihr Leben verloren und fast 800 verletzt wurden.

Hochwasser reißt im Saarland Autos, Mülltonnen, Wohnwagen mit

Erst vor wenigen Wochen, Anfang Mai, war Baden-Württemberg von einem Unwetter mit dramatischen Hochwasser-Folgen heimgesucht worden (>>> hier die Details). Jetzt traf es das Saarland. Das Innenministerium sprach am Freitagabend von einer „flächigen Hochwasserlage“. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) maß stellenweise mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter in weniger als 24 Stunden. Die Situation war insbesondere in den Städten Saarbrücken, Eppelborn, Neunkirchen, St. Wendel, Saarlouis und Merzig extrem angespannt. Nicht nur die Saar, sondern auch kleinere Flüsse wie die Blies verwandelten sich innerhalb von Minuten in reißende Ströme. Autos, Mülltonnen, Wohnwagen und vieles mehr wurden ein Raub der Wassermassen. Hunderte Keller liefen voll.

„Ich kenne die Brücken schon mein Leben lang, auch mit Hochwasser. Aber in so kurzer Zeit so viel, das kenn ich nicht“, schrieb auf „X“ (vormals Twitter) eine Frau aus Siersburg. Sie kommentierte ein Video, das den gewaltig angeschwollenen Fluss Nied zeigt, in dem ein Wohnwagen gegen eine Brücke treibt.

Anwohner hofften: „So schlimm wird’s schon nicht kommen“

Ein anderer X-Nutzer teilte ein Video aus Rußhütte. Es zeigt ein Feuerwehr-Auto, das in den Fluten steckengeblieben ist. In der dazugehörigen Diskussion berichtet der Betroffene, dass die Behörden – anders als 2021 im Ahrtal – über Smartphone-Apps und andere Kanäle vor der Hochwasser-Gefahr gewarnt hätten. Aber die meisten Menschen hätten ein solches Ausmaß nicht erwartet und daher auch nur in begrenztem Umfang Schutzmaßnahmen getroffen. Der Gedanke sei gewesen: „So schlimm wird’s schon nicht kommen.“

Doch es kam schlimm. In Waldfischbach-Burgalben musste eilig ein Jugendzeltlager evakuiert werden. Rettungskräfte brachten knapp 100 Jugendliche in Sicherheit. In zahlreichen Städten riefen die Behörden die Menschen auf, die Nacht in höheren Stockwerken zu verbringen. Für den Fall der Fälle wurden vielerorts Vorbereitungen für Massen-Evakuierungen getroffen. Mehrere Altenheime, unter anderem in Marpingen und Saarburg, wurden geräumt und die Senioren in Notunterkünfte verlegt. In Zweibrücken flutete der Schwarzbach den Keller eines Klinikums. In Quierschied brach gegen 19.15 Uhr ein Damm. Wasser strömte in ein Steinkohlekraftwerk der STEAG. Es wurde eilig heruntergefahren, wodurch in der Stadt die Fernwärme ausfiel.

Bundeskanzler Olaf Scholz kommt ins Saarland

In Ottweiler hielt eine Schleuse dem Druck der Blies nicht mehr Stand. Sie musste geöffnet werden, die Wassermassen fluten nun die Altstadt. Die Landesregierung stellte Zehntausende Sandsäcke zur Verfügung, zog außerdem in Erwägung, benachbarte Bundesländer um Unterstützung zu bitten. Am Samstag wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Saarland erwartet. Er will sich Ort ein Bild der Schäden machen, die in die Milliarden gehen dürften.

Hochwasser-Katastrophe im Saarland: Ein Feuerwehrmann rettet in Quierschied ein Kind auf seinen Armen aus den Fluten. Foto: IMAGO/Bernd März

Tausende Einsatzkräfte von Feuerwehren, Rettungsdiensten, Polizei und Technischem Hilfswerk waren die ganze Nacht bis zur Erschöpfung im Dauereinsatz. Sie setzten teilweise ihr eigenes Wohl aufs Spiel, um mit Booten und zu Fuß im Wasser eingeschlossene Menschen aus Häusern und Autos zu befreien. In Quierschied trug ein Feuerwehrmann, der selbst fast bis zur Hüfte im Wasserstand, ein Kind auf den Armen zum Feuerwehr-Fahrzeug.

Nicht nur im Saarland, sondern auch in Rheinland-Pfalz hinterließ die Hochwasser-Katastrophe Spuren. In der Ortsgemeinde Schoden im Kreis Trier-Saarburg mussten Hunderte Menschen ihre Häuser verlassen. Erst am Samstag, wenn der Regen hoffentlich nachlässt, wird das ganze Ausmaß der Schäden sichtbar werden.