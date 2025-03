Hermes-Kunden wollen Paket verschicken – damit haben sie nicht gerechnet

Die Paketzusteller haben ordentlich zu tun: 2023 wurden in Deutschland rund 4,18 Milliarden Pakete verschickt. Kein Wunder, dass der Paketmarkt boomt und immer mehr Menschen ihren Alltag per Versand regeln.

Doch aufgepasst: Ab dem 1. April 2025 wird der Versand bei Hermes deutlich teurer – und auch bei DHL gibt es bald eine große Überraschung.

Hermes: Preiserhöhung – das kommt auf die Verbraucher zu

Hermes hat jetzt offiziell verkündet, dass ab dem 1. April 2025 die Preise für die Pakete steigen sollen. In einer Mitteilung erklärte das Unternehmen, das die Preise für den nationalen Versand in allen Standard-Paketklassen steigen. „Als Paketdienstleister sind auch wir von den allgemeinen, deutlichen Kostensteigerungen der letzten Jahre betroffen“, betont Dennis Kollmann, Chief Executive Officer bei Hermes Germany, den Schritt in einer Pressemitteilung.

Und zwar für alles, vom kleinen Päckchen bis zum XXL-Paket. Dabei liegen Preiserhöhungen im ein- bis zweistelligen Cent-Bereich, können aber in Einzelfällen sogar bis zu einem Euro betragen.

Ein Blick auf die Details zeigt, dass die Hermes-Preiserhöhungen unterschiedlich ausfallen können – abhängig davon, wie und wohin das Paket geschickt wird. Wenn man das Paket an einen Paketshop zustellen lässt, bleiben die Preissteigerungen relativ mild, und in einigen Fällen sinken sie sogar – beispielsweise beim Versand eines L-Pakets.

Hier eine Übersicht über die Preisanpassungen bei der Paketshop-Zustellung:

Paketklasse Online-Preis ALT Online-Preis NEU Hermes Päckchen 3,70 Euro 3,70 Euro S-Paket 4,40 Euro 4,50 Euro (+10 Cent) M-Paket 5,40 Euro 5,90 Euro (+50 Cent) L-Paket 10,40 Euro 9,90 Euro (-50 Cent)

Wer jedoch den Luxus einer Haustür-Zustellung möchte, der wird deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Besonders bei der Bezahlung im Paketshop steigen die Preise. M-Pakete, die bisher günstiger waren, kosten nun einen Euro mehr, wenn sie im Paketshop bezahlt werden. Wer online bezahlt, merkt hingegen nur eine kleine Erhöhung im Cent-Bereich.

Hier eine Übersicht über die Preisanpassungen bei der Haustür-Zustellung:

Paketklasse Online-Preis ALT Online-Preis NEU Paketshop-Preis ALT Paketshop-Preis NEU Hermes Päckchen 4,50 Euro 4,89 Euro

(+39 Cent) 4,50 Euro 4,95 Euro

(+45 Cent) S-Paket 4,95 Euro 5,49 Euro

(+50 Cent) 5,95 Euro 6,45 Euro

(+50 Cent) M-Paket 6,75 Euro 6,99 Euro

(+20 Cent) 6,95 Euro 7,95 Euro

(+1 Euro) L-Paket 10,95 Euro 10,99 Euro

(+4 Cent) 11,95 11,95 Euro XL-Paket 28,95 Euro 28,99 Euro

(+4 Cent) Nur Abholung möglich, d.h. Paketschein nur online buchbar Nur Abholung möglich, d.h. Paketschein nur online buchbar XXL-Paket 33,95 Euro 33,99 Euro

(+4 Cent) Nur Abholung möglich, d.h. Paketschein nur online buchbar Nur Abholung möglich, d.h. Paketschein nur online buchbar

CEO von Hermes spricht Klartext: Das sind die Zukunftspläne

Hermes gibt an, dass die steigenden Preise durch Kostensteigerungen in den letzten Jahren sowie durch notwendige Investitionen in die Logistik und den Service bedingt sind. Dennis Kollmann, CEO von Hermes Germany, betont außerdem, dass das Unternehmen weiterhin in sein Logistiknetzwerk investiert. So soll die flächendeckende Versorgung in Zukunft reibungslos funktionieren.

Auch bei DHL sind seit 2025 höhere Preise zu erwarten (>>> wir berichteten). Damit steht fest: Wer 2025 Pakete verschickt, wird wohl bei allen großen Anbietern tiefer in die Tasche greifen müssen.