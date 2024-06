Hermes: Kunde kann nicht fassen, wie sein Paket aussieht

Wer viel zu tun hat und sich am Wochenende nicht in das Treiben zwischen den Shoppingläden stürzen will, der bestellt hin und wieder online und wartet anschließend gebannt auf das Klingeln an der Tür. Meist bringen Hermes, DHL und Co. die Ware binnen weniger Tage und zeigen online an, in welchem Versandstatus sich das Paket befindet. Während der Bestellprozess bei den meisten reibungslos verläuft, kommt es jedoch auch hin und wieder vor, dass Päckchen unpünktlich oder gar nicht ankommen beziehungsweise beim Versand kaputt gehen.

Im Netz kursieren derzeit Beschwerden gegen die verschiedensten Paketzusteller. Was steckt hinter den Anschuldigungen?

Hermes-Kunde beschwert sich im Netz

„Danke Hermes, sind ja nur 500 Euro Schokobons“, schreibt ein Kunde in den sozialen Netzwerken entrüstet. Beigefügt sind Fotos von einem kurios zugeklebten Karton, der an mehreren Ecken ein Loch hat. Wie es scheint, ist durch das kaputte Paket bei der Lieferung wohl etwas vom Inhalt verloren gegangen. Besonders ärgerlich ist in diesem Fall jedoch der Wert, der sich in den Karton befunden hat. Die Kommentarspalte unter dem Beitrag füllt sich nur wenig später mit Stimmen, die ähnliche Erfahrungen bei der Zustellung ihrer Pakete gemacht haben.

+++ Hermes, DPD & Co.: Bote klingelt nicht mehr? Was jetzt auf Kunden zukommt +++

„So was hatte ich auch schon mit Schmuck“, heißt es von einer Seite. „Mit Hermes hatte ich Gott sei Dank noch nie schlechte Erfahrung, dafür mit GLS – das sind die absoluten Bastarde“, schreibt ein anderer verärgert. Manche Kunden nehmen die Paketzusteller jedoch in Schutz und verweisen darauf, dass die Päckchen von dem Absender anständig zu verpacken sind.

Weitere Themen:

Andere nehmen den Vorfall mit Humor und witzeln über die verloren gegangenen Schokobons. „Da hatte wohl einer Hunger“, schreibt einer unter dem Beitrag. „Einfach die Route des Fahrers ablaufen und die Schokobons wieder einsammeln“, stimmt ein anderer mit ein.

Ob der Hermes-Kunde am Ende des Tages die verlorenen Schokobons erstattet bekommen hat, bleibt unklar.