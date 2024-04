Hermes: Kunde erhält Zettel von Postboten – und kann nicht glauben, was er da liest!

Ob Kleidung, Möbel oder Elektronik – so gut wie alles kann in Deutschland über das Internet bestellt werden. Die Paketboten von Hermes, DHL und Co. haben daher täglich alle Hände voll zu tun, um alle Pakete pünktlich an die Kunden auszuliefern. Da ist es besonders ärgerlich, wenn sie viel Zeit an einer Haustür verlieren, die dann doch nicht geöffnet wird.

Um dieses Problem zu vermeiden, können Kunden natürlich Ablageorte auswählen, an denen ihre Bestellungen hinterlegt werden. Der Postbote hinterlässt dann in der Regel einen Zettel im Briefkasten. Auch dieser Kunde fand einen solchen vor, doch es war keine gewöhnliche Nachricht. Was darauf stand, machte ihn fassungslos.

Hermes: „Ich habe nie einen Wunsch-Ablageort angegeben“

Ein Kunde von Hermes war nicht zu Hause, als der Paketbote eintraf, um die Lieferung abzugeben. Da er keinen Ablageort angegeben hat, dachte der Kunde wohl, er kann sich sein Päckchen später beim Nachbarn oder in einer Filiale abholen – Fehlanzeige. In seinem Briefkasten fand er einen Zettel mit der Aufschrift: „Paket im Blau Tönnen“. Auf der Nachricht wurde auch ein Kreuz gesetzt bei „Sendung an Ihrem WunschAblageort“ zugestellt. Das machte den Kunden stutzig.

„Ich habe nie einen Wunsch-Ablageort angegeben“, schrieb er zu dem Foto, das er in einer Facebook-Gruppe veröffentlichte. „Das Paket lag Gott sei Dank noch in der ‚Tönnen’….“, fügte er hinzu. Eine Lieferung in einer Mülltonne abzulegen, das ist sicherlich nicht unbedingt der Wunschort der Kunden von Hermes. In den Kommentaren unter dem Beitrag brach daraufhin eine Diskussion aus.

Passiert „sehr häufig“

„Die blauen Tonnen werden sehr häufig als Ablageort genommen“, erklärt ein User in den Kommentaren. Doch für den Hermes-Kunden ist das dennoch nicht das optimale Vorgehen. „Was wäre gewesen, wenn es jemand raus und dann mitgenommen hätte?“, fragte er sich und fügt hinzu, dass er an einer sehr belebten Straße wohnt. „Wenn der Mann keine Ablage angegeben hat, dann kann man es auch nicht in die blaue Tonne schmeißen“, findet auch ein anderer User.

Immer wieder wird sich in den sozialen Medien über ungewöhnliche Ablageorte von Hermes, DHL und Co. beschwert. In diesem Fall hatte der Kunde wirklich Glück, dass er rechtzeitig zu Hause war, bevor die Mülltonne geleert wurde. Das wäre schließlich richtig ärgerlich gewesen!