Helene Fischer: Bei ARD-Show geschummelt? Fans bemerken Fehler: „Habe Fragen“

Während viele gespannt auf den Beginn der großen Helene-Fischer-Tour von 2023 warten, gab es am Samstag (22. Oktober) schon mal einen Grund zur Freude. Denn die Sängerin stand endlich wieder bei einer großen Samstagabend-Show in der ARD auf der Bühne. Von Ex-Freund Florian Silbereisen angekündigt, heizte Helene Fischer den Zuschauern vor Ort mit ihrem spektakulären Auftritt ordentlich ein.

Während die Halle zu beben schien, sorgt ein auf Instagram veröffentlichtes Video von Helene Fischer jetzt für viele Fragen bei den Fans. Wirft man einen Blick in die Kommentare, sieht es ganz danach aus, als hätte man bei der ARD-Show geschummelt.

Helene Fischer: Dieses Video sorgt für Diskussionen

Wie auch bei den Jubiläumsshows von Andrea Berg, wurde auch „Das große Schlagerjubiläum 2022 – auf die nächsten 100 Jahre“ bereits vorab aufgezeichnet. Für eingefleischte Fans von Helene Fischer bedeutet das allerdings nicht, dass man nicht trotzdem am Samstagabend auch nochmal im TV einschaltet.

Um ihren Anhängern bereits einen kleinen Einblick in die Sendung zu geben, veröffentlichte Helene Fischer kurz vor der Show-Ausstrahlung einen Zusammenschnitt ihres Auftritts. Den Anfang machte Helene im überdimensionalen Feuer-Kleid. Aber ausgerechnet das sorgt bei den Fans für Diskussionen.

Helene Fischer: Fans finden Show-Fehler

„Ich habe noch immer sehr viele Fragen zu dem Feuer“, äußert sich ein Fan. Ein anderer schreibt: „Also schön war’s, aber jetzt sind wir dennoch irritiert.“ Der Grund für die Verwirrung: Während es für die Zuschauer zu Hause so aussah, als hätte die Sängerin vor Publikum im brennenden Flammenrock ihren Song „Genau dieses Gefühl“ gesungen, kommentieren die Fans, die live vor Ort waren, dass sie davon nichts mitbekommen haben.

Während einige verwirrt fragen, wie sie den Feuerauftritt verpassen konnten, schafft ein Fan Klarheit. „In der Live-Sendung hatte sie keinen Feuerrock, das sind Zusammenschnitte aus den Proben. In der Live-Sendung hatte sie diesen Rock nie an, das ist alles von der Probe gewesen, was im TV zu sehen war“, kommentiert ein Fan unter dem Beitrag.

Mehr Themen:

Statt Feuer griff Helene Fischer in der Liveshow dafür auf ein anderes Element zurück und nahm an der Seite von Florian Silbereisen eine Regendusche.