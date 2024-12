Heiligabend: Penny passt Öffnungszeiten an – was Kunden beachten müssen

Der Weihnachtscountdown läuft und damit steigt auch der Stresspegel bei vielen, die ihre Festtagseinkäufe noch erledigen müssen. Es ist eine jährlich wiederkehrende Situation, und doch scheint der wichtige Hinweis nie überholt: Vorsicht bei den Einkaufsplanungen, denn die Öffnungszeiten der Supermärkte und Discounter haben an den Weihnachtsfeiertagen eine Besonderheit. Das gilt auch bei Penny.

Insbesondere für Spätzünder ist es essentiell, sich die unterschiedlichen Öffnungszeiten zu merken. Und so gilt für Discounter wie Penny: Der 24. Dezember, Heiligabend, ist kein Tag wie jeder andere.

Wann hat Penny an Heiligabend geöffnet?

In ganz Deutschland schließen die Geschäfte an diesem Tag bereits deutlich früher – meist um spätestens 14 Uhr. Dieser frühe Ladenschluss soll es den Mitarbeitern ermöglichen, Weihnachten rechtzeitig im Kreise ihrer Liebsten feiern zu können. Findige Last-Minute-Einkäufer müssen also ihre Planungen anpassen und spätestens mittags alle Besorgungen abgeschlossen haben.

+++ Auch interessant: Penny verkauft Weihnachtsbäume – Kunden toben vor Filiale: „Frechheit“ +++

Diese Regelung gilt auch für die darauffolgenden Tage: Denn am 1. und 2. Weihnachtstag, dem 25. und 26. Dezember, bleiben die Filialen von Penny und anderen Einzelhändlern geschlossen. Ein Wiedersehen mit den gewohnten Marktregalen wird erst ab dem 27. Dezember möglich sein. Eine Ausnahme stellen lediglich Filialen an Bahnhöfen und ähnlichen Verkehrsknotenpunkten dar, die unter Umständen auch an Feiertagen geöffnet sein könnten. Diesbezüglich ist jedoch eine vorherige Recherche oder Nachfrage empfehlenswert, um nicht vor verschlossenen Türen zu stehen.

Öffnungszeiten an Heiligabend

In einigen Fällen zeigen sich Supermärkte sogar besonders kundenfreundlich: So hatte dieses Jahr zum Beispiel die ein oder andere Edeka-Filiale in Berlin bereits am Sonntag vor Weihnachten (22. Dezember) geöffnet und bot ihren Kunden damit eine zusätzliche Gelegenheit, die letzten Vorbereitungen für das Fest zu treffen.

Ein guter Rat also für alle Festtags-Einkäufer: Die Sonderöffnungszeiten sollte man genau im Blick behalten und man sollte weise planen, um dem weihnachtlichen Trubel ein Schnippchen zu schlagen. So vermeidet man Stress und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren: ein fröhliches und besinnliches Weihnachtsfest.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.