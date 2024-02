Hauptbahnhof Essen: DB-Mitarbeiterin macht Schock-Fund – Aufnahmen zeigen traurige Wahrheit

Am Hauptbahnhof Essen tummeln sich jeden Tag Millionen von Fahrgästen. Einige reisen mit schwerem Gepäck, andere nur mit einer kleinen Handtasche. In Zeiten von Terror-Anschlägen versetzt jedes herrenlose Gepäckstück die Bundespolizei in Alarmbereitschaft.

Was eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn jedoch am Samstagabend (3. Februar) am Essener Hauptbahnhof fand, verschlug ihr wohl glatt die Sprache. Die Frau zögerte nicht lange und handelte sofort.

Hauptbahnhof Essen: Trauriger Fund

Auf einem Autobahn-Rastplatz, an einer Bushaltestelle oder in einem Waldstück – es gibt kaum einen Ort, an dem ein Tier noch nicht ausgesetzt wurde. An einem Bahnhof, das gab es so oft wohl noch nicht. Doch am Samstagabend wurde das Unvorstellbare nun Realität. Gegen 19.55 Uhr drehten Einsatzkräfte der Bundespolizei gerade ihre Runde am Hauptbahnhof Essen, als plötzlich am Gleis 1/2 eine Durchsage kam.

Eine Mitarbeiterin der Deutschen Bahn hatte eine herrenlose, abgestellte Katzenbox gefunden. Als die Beamten ihr entgegen kamen, hatte sie die Katzenbox und seine Tüte mit Katzenspielzeug in der Hand. Die Polizisten nahmen sich der Katze an. Anschließend scannten sie die Videoaufnahmen des betroffenen Gleises, um herauszufinden, wie die Katze dort hinkommen konnte.

Essener Hauptbahnhof: Katze einfach ausgesetzt. Foto: Bundespolizei

Katze landet im Tierheim

Auf den Bildern waren zwei Unbekannte zu sehen, die die Katzenbox dort im Abschnitt B auf einer Sitzbank abstellten. Als gegen 19:47 Uhr der RE6 einfuhr, warteten die Männer zunächst bis alle Personen im hinteren Zugabteil aus- und eingestiegen waren. Danach gingen auch sie in den Zug und ließen die Katze sowie die Tüte auf der Sitzbank zurück. Die Beamten versorgten das Tier mit Wasser. Zudem befand sich noch eine Verpackung mit Nassfutter in der Transportbox.

Die Tierrettung wurde informiert und die Katze genau untersucht. Die gute Nachricht war, dass es der Samtpfote gesundheitlich offenbar gut ging. Sie wurde in ein Tierheim gebracht. Gegen die ehemaligen Halter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.