Hamburg: Zugunglück endet tödlich – ein Passagier stirbt ++ weitere Verletzte

Tragisches Unglück in Hamburg! Am Dienstag (11. Februar) ist ein Lkw an einem Bahnübergang im Stadtteil Rönneburg mit einem ICE kollidiert. Bei dem Unfall wurden nach aktuellem Stand zwölf Personen verletzt, eine davon musste wiederbelebt werden und verstarb letztlich.

Die Bahnstrecke musste gesperrt und der Zug evakuiert werden.

Hamburg: Ein Toter nach Zugunglück

Derzeit wird von zehn Leichtverletzten, einem Schwerverletzten und einem Toten gesprochen. Sie wurden teils mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser geflogen.

Der zunächst lebensgefährlich Verletzte wurde noch vor Ort wiederbelebt, sei dann aber auf dem Weg ins oder bereits im Krankenhaus angekommen verstorben. Die übrigen 269 Passagiere an Bord des ICE seien unverletzt geblieben.

Hamburg: Züge werden umgeleitet

Der ICE war von Hamburg nach München unterwegs. Die Strecke musste nun kurzfristig gesperrt werden, alle Züge werden mit einer Verspätung um die 15 Minuten umgeleitet. Denn jetzt muss erst einmal die Unfallstelle geräumt werden.

Der Lkw hatte Bahnschienen geladen und war aus bisher unbekannten Gründen auf den Schienen stehen geblieben, als sich die Schranken schlossen. Zu dem Zeitpunkt konnte der Zugführer nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte direkt in den Lkw, der stark beschädigt wurde und seine Ladung überall verstreute. Ob sich der Fahrer noch zuvor retten konnte oder ebenfalls verletzt wurde, ist noch nicht klar. (mit dpa)

