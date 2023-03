Hamburg-Alsterdorf von Attentat erschüttert – hier kam es zu den schrecklichen Szenen

Das schreckliche Blutbad von Hamburg forderte am Donnerstagabend (9. März) acht Tote und etliche Verletzte. Die Schießerei in Hamburg trug sich in einer Kirche der Zeugen Jehovas im Stadtteil Alsterdorf zu.

Doch wo genau hat sich die Gewalttat ereignet? Unsere Partnerredaktion MOIN.de gibt Aufschluss.

Hamburg-Alsterdorf von Attentat erschüttert

Gegen 21 Uhr löste die Polizei Hamburg Alarm aus. Inzwischen spricht sie von einer Großlage, über die Katastrophen-Warn-App wurde die Bevölkerung vor „extremer Gefahr“ gewarnt. Laut Ermittlern sei auch der mutmaßliche Täter unter den Toten. Wie MOIN.de berichtet, ist Alsterdorf ein Stadtteil im Bezirk Hamburg-Nord.

Ein Polizist in Spezialausrüstung ist in Hamburg im Einsatz. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Er liegt relativ zentral in der Hansestadt, dort befinden sich viele Ärzte und Hotels. Der Stadtteil ist direkt an der Alster und grenzt im Osten an Ohlsdorf, im Süden an Winterhude und im Westen an Groß Borstel. Auch der Hamburger Flughafen ist nicht weit entfernt. Klar ist: In der Nähe des Tatorts befinden sich viele öffentliche Orte.

Gewalttat geschah in der Nähe des Stadtparks

Nur knapp einen Kilometer vom Tatort entfernt befindet sich die Sporthalle Hamburg. Dieses große Veranstaltungszentrum bietet bei Konzerten Platz für bis zu 7.000 Menschen, ist nach der Barclays-Arena die zweitgrößte Veranstaltungshalle in Hamburg, gilt als Zuschauermagnet.

