Halloween 2023 wird für die Polizei zur Horror-Nacht – in diesen Regionen wird’s besonders brenzlig

Halloween 2023 steht vor der Tür! Auch in Deutschland erfreut sich der vor allem in den USA gefeierte Horror-Tag immer größerer Beliebtheit. Für die Polizei bedeutet das allerdings auch mehr Arbeit. In den vergangenen Jahren gab es immer mal wieder Zwischenfälle: Sachbeschädigungen, Gewalt, Horror-Clowns, die ihr Unwesen trieben und so weiter.

+++Halloween 2023: Strenge Regeln am Reformationstag – daran musst du dich halten+++

In diesem Jahr kommen auch noch Nahost-Demos und brenzlige DFB-Pokal-Spiele hinzu. Wo es an Halloween 2023 richtig krachen könnte und was du deshalb beachten solltest.

Zu Halloween 2023 droht es zu eskalieren

„Süßes, sonst gibt’s Saures“ – das ist der Leitspruch zu Halloween. Doch häufig enden die harmlosen Scherze „ungewollt in Straftaten“, weiß das Landeskriminalamt Niedersachsen aus Erfahrung. Demolierte Parkbänke oder beschädigte Zugscheiben gehen als Sachbeschädigung durch, mitunter sogar als „gemeinschädliche“, die mit bis zu drei Jahren Haftstrafe geahndet wird.

Doch nicht nur Sachbeschädigungen werden an Halloween immer mehr zu einem Problem, sondern auch gewalttätige Ausschreitungen. So könnte es zum Beispiel in diesem Jahr zu Auseinandersetzungen in Hamburg kommen. Dort spielt nämlich der FC St. Pauli am Halloweentag gegen FC Schalke 04 im Millerntor-Stadion.

Aufgrund der Prügeleien nach der Hinrunde hat St. Pauli deshalb angekündigt, alle Schalker, die sich außerhalb des Gästeblogs aufhalten, aus dem Stadion rauszuschmeißen (unsere Redaktion berichtete). Das ist vollends ausverkauft. Es könnte also ein kritischer Nachmittag werden.

Israel-Demos auch am 31. Oktober

In Berlin sind am 31. Oktober gleich mehrere Demonstrationen angemeldet. Zum Beispiel eine Mahnwache gegen Antisemitismus am Volkspark am Weinbergsweg. In Weimar (Thüringen) ist eine Friedensdemo gegen Waffengewalt auf dem Goetheplatz angekündigt.

Egal ob wie kürzlich in Hamburg, im Stadtteil St. Georg, oder auch in Essen in NRW: An vielen Standorten in Deutschland gab es bereits Zwischenfälle auf Pro-Israel- oder Pro-Palästina-Demonstrationen. Wenn diese nun auch noch mit den üblichen Trunkenheits-, Körperverletzungs- und Sachbeschädigungsdelikten an Halloween aufeinandertreffen, kann es für die Polizei wie auch für Zivilisten eng werden.

Deshalb solltest du dich besser über etwaige geplante Veranstaltungen mit Eskalation-Potenzial an Halloween informieren und diese Orte nach Möglichkeit meiden. Selber kannst du mit einem verantwortungsvollen Umgang mit deinen Mitmenschen dazu beitragen, dass eventuell auftretende Streitigkeiten nicht ausarten.