GTA 6: Teaser taucht plötzlich im Netz auf – Fans völlig aus dem Häuschen

Bei diesen News stellen sich GTA-Fans die Nackenhaare auf: Es gibt Neuigkeiten zur Fortsetzung GTA 6! Wir hatten zuletzt berichtet, dass Rockstar Games den offiziellen ersten Trailer zum Spiel angekündigt hat. Dieser soll im Dezember erscheinen (wir berichteten).

+++ GTA 6: Leak-Videos! Bilder aus neuem Rockstar-Game im Netz? +++

Doch nun ist vorab bereits etwas durchgesickert. Shawn Fonteno, der Schauspieler hinter Franklin Clinton – einem Charakter aus GTA 6 – hat auf X (vormals Twitter) etwas mit seinen Fans und Followern geteilt. Die rasten nun komplett aus.

GTA 6-Teaser hält Fans in Atem

Was für ein kryptischer Teaser, den Fonteno da auf X veröffentlicht hat. „Wenn ich euch sagen würde, was ich weiß, würde ich Probleme bekommen.“ Was soll das bedeuten, fragen sich die Fans haareraufend.

Auch interessant: GTA 6 soll bald erscheinen – Preis bringt Fans schon jetzt zum Heulen

Besonders auffällig ist, dass der Beitrag schon nach kurzer Zeit wieder gelöscht wurde. Was weiß Fonteno über den nächsten GTA-Teil? Könnte sein Post eine Rückkehr von Franklin bedeuten?

Hallo! Ich benutze WhatsApp. Jetzt kostenlos die wichtigsten News von DER WESTEN auf dein Handy.

Comeback von Franklin nach GTA 5?

Schon seit Längerem hält sich das Gerücht von einem Comeback Franklins hartnäckig. Offiziell wurde es bisher allerdings nicht bestätigt. In einem Interview soll Fonteno zwar gesagt haben, dass der Charakter nicht zurückkehren würde, ruderte später aber zurück und sprach von einem „Geheimnis“, mit dem er „alle verrückt“ machen würde.

Mehr News:

Das hat er zumindest geschafft. Denn auf „Reddit“ gehen die Nutzer steil. „Was heckt er aus?“, wollen sie wissen. Einige spekulieren darüber, dass Fonteno den Trailer zu GTA 6 womöglich gesehen haben könnte.

Inhalt von Reddit anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vielleicht wolle er aber auch nur den Hype weiter anheizen, argumentieren andere. Und auch hier wird der Schauspieler erst einmal recht behalten: Es bleibt ein „Geheimnis“.