GTA 6: Letzte Hoffnung hat sich zerschlagen – Gamer müssen jetzt ganz stark sein

Die Hoffnungen von Millionen „Grand Theft Auto“-Fans sind herbe enttäuscht worden. Lange wurde gemutmaßt und gehofft, dass „GTA 6“ im Frühjahr 2025 erscheinen könnte. Doch nun müssen sich Fans mit einer Wartezeit abfinden, die deutlich länger ausfällt.

Der Spielekonzern Take-Two Interactive, zu dem der Spieleentwickler Rockstar Games gehört, hat bekanntgegeben, dass der sechste Teil der „Grand Theft Auto“-Actionspiel- Reihe nicht vor Herbst 2025 auf den Markt kommen wird. Noch etwa anderthalb Jahre sind das! Die Ankündigung präzisiert die vorherigen Angaben, die grob das Jahr 2025 als Veröffentlichungszeitraum nannten.

GTA 6 soll jetzt erste Ende 2025 kommen

Diese Nachricht wurde nicht nur von der Gamer-Szene mit großer Enttäuschung aufgenommen. Sogar die Anleger an den Börsen zeigten sich über die späte GTA-6-Veröffentlichung unzufrieden. Die Aktie von Take-Two Interactive fiel um mehr als zwei Prozent.

Der bisher einzige Einblick in das Spiel erfolgte bereits im Dezember 2023, als ein 90-sekündiger Trailer die Spielerwelt in Aufregung versetzte. In jenem Trailer wurde eine fiktive Version der US-Metropole Miami als Spielplatz für kriminelle Unternehmungen vorgestellt. Der Schnipsel aus GTA 6 zeigt rasante Autofahrten, atemberaubende Verfolgungsjagden auf Motorbooten, belebte Strände, gefährliche Krokodile und das typische Waffenarsenal. Zudem wurde eine neue Figur vorgestellt: die Protagonistin Lucia.

Entwickler „Take-Two“ wirtschaftlich angeschlagen

Die Gaming-Community hat seit dem Erscheinen von „Grand Theft Auto 5“ im Jahr 2013 lange auf diese Fortsetzung gewartet. Die Vorfreude ist umso verständlicher, wenn man bedenkt, dass „GTA 5“ seither über 200 Millionen Mal verkauft wurde.

Ganz überraschend kam die jetzige GTA-6-Anküdnigung für Ende 2025 allerdings nicht. Kurz vor der offiziellen Verlautbarung durch Take-Two hatte die Gaming-Website „Kotaku“ bereits über die Verzögerung berichtet und sogar spekuliert, dass das Management eine Verschiebung bis ins Jahr 2026 in Erwägung ziehen könnte. Gemessen daran ist die jetzige Nachricht ja fast schon wieder eine gute.

Die wirtschaftliche Situation bei Take-Two mag ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung zur Verzögerung gespielt haben. Im letzten Quartal verzeichnete das Unternehmen gegenüber dem Vorjahr einen Umsatzrückgang um drei Prozent auf 1,4 Milliarden Dollar. Es schrieb nach einer milliardenschweren Abschreibung einen Verlust von gut 2,7 Milliarden Dollar – eine deutliche Verschlechterung im Vergleich zu den roten Zahlen von 730 Millionen Dollar im Vorjahr.

Für die Fans bedeutet die aktuelle Entwicklung nun, sich in Geduld zu üben und auf weitere Neuigkeiten zu warten – in der Hoffnung, dass GTA 6 die hohen Erwartungen erfüllen kann. Wer das Risiko eingehen und schon mal Geld bezahlen will, kann das Spiel bereits vorbestellen (>>> hier Details dazu). Allen anderen bleibt nur die Aussicht auf weitere Teaser, die vielleicht ein wenig über die Wartezeit hinwegtrösten können.