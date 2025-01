„GNTM“: Nach ersten Einblicken – Fans fällen deutliches Urteil

Schlag auf Schlag – neben dem Dschungelcamp, flimmert auch die nächste Kult-Sendung schon bald wieder über die deutschen TV-Bildschirme: „Germany’s Next Topmodel“ (GNTM)! Modelmama Heidi Klum begibt sich ab dem 13. Februar deutschlandweit auf die Suche nach den talentiertesten Nachwuchsmodels.

Die diesjährige GNTM-Staffel ist dabei von besonderer Bedeutung für Chefin Heidi Klum: Sie feiert das 20. Jubiläum der ProSieben-Sendung. Bereits vor der Ausstrahlung ist die große Jubiläums-Staffel in aller Munde. Neben Meldungen wie die Auszeichnung mit dem Medienpreis „Blauer Panther“ oder der Start der Dreharbeiten in Deutschland macht auch die Bekanntgabe einiger Gäste bereits die Runde!

„GNTM“-Dreh muss verschoben werden

Die 20. Staffel der ProSieben-Sendung GNTM soll unvergesslich werden – und dafür bedarf es natürlich auch ganz besonderen Gästen. Neben Topmodel Naomi Campbell und Heidi Klums Tochter Leni werden auch alte Bekannte wie Rankin und Lena Gercke, aber auch Mode-Ikonen wie Catherine Deneuve zu Besuch sein.

Schock-Moment: In Los Angels wüten derzeit verheerende Waldbrände – davon bleibt auch die „GNTM“-Produktion nicht verschont. Da die Situation vor Ort weiterhin angespannt und derzeit noch kein Ende in Sicht ist, gibt ProSieben-Sendersprecher Christoph Körfer kürzlich bekannt: „Wegen der Situation in L.A. verschiebt ProSieben die Dreharbeiten zum zweiten Teil der GNTM-Jubiläumsstaffel um einige Tage.“ Auswirkungen auf den Sendestart gibt es jedoch nicht, da der erste Drehblock bereits im Kasten ist.

„GNTM“-Fans sind zwiegespalten

Auf dem offiziellen Instagram-Account wurde am 17. Januar lediglich eine kurze Sequenz des vermeintlichen Trailers mit Heidi Klum geteilt. Die Fans diskutieren fleißig in den Kommentaren – eine klare Meinung gibt es jedoch nicht:

„Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich warte die ganze Zeit schon auf Werbung, die Vorstellung der Models etc. und dieses Jahr kommen nur so kleine Ausschnitte. Worauf soll man sich denn freuen, wenn man nichts sieht?!“

„Ich finde es so viel besser und spannender. Die letzten Jahre wurde einfach zu viel vorab gespoilert und gezeigt. Da wusste man direkt, was einen erwartet!“

„Gerade beim Jubiläum habe ich bisschen mehr Promo erwartet, aber ich sehe die Meinungen spalten sich.“

Ehemalige Kandidatinnen wie Rebecca Mir und Doreen Wilde freuen sich bereits auf die Staffel. Die bisherigen Bekanntgaben lassen die Spannung aber auch bis ins Unermessliche ansteigen: Klaas Heufer-Umlauf hilft beim legendären GNTM-Umstyling, mehr Shootings und der Vertrag zwischen Heidi Klum und ProSieben wurde verlängert!