Sprit-Skandal bei Globus: Diesel und Benzin in Zapfsäulen vertauscht – Obacht, wenn du HIER getankt hast

Mega-Panne bei einem Globus im Saarland!

Tagelang haben Kunden bei dem Globus Benzin statt Diesel getankt. Für viele Autofahrer ist das ein Horror!

Sprit-Skandal bei Globus: Diesel und Benzin in Zapfsäulen vertauscht

Die große Panne gab Globus auf seiner Internetseite bekannt. Im saarländischen Losheim an der hauseigenen Tankstelle tankten viele Kunden offenbar über mehrere Tage lang Benzin statt Diesel.

Der Grund dafür sei wohl eine „fehlerhafte Betankung durch die Spedition unseres Kraftstofflieferanten“, wie das Unternehmen erklärt. Dabei soll versehentlich Benzin in die Dieseltanks der Tankstelle gefüllt worden sein.

Globus: Bei einer Tankstelle in Saarland kam es zu einer Fehlbetankung für zahlreiche Autofahrer. Foto: IMAGO / Manfred Segerer

Betroffen sind Kunden, die in der Zeit zwischen Freitag (16. September) um 20.30 Uhr und Dienstag (20. September) um 6.30 Uhr an der Tankstelle in Losheim gezapft haben. Diese sollen sich umgehend bei Tankstellen-Teamleiter Thomas Fixemer melden. Erreichbar ist er von Montag bis Samstag zwischen 8 und 17 Uhr unter 06872/601265 oder per Mail an t.fixemer@globus.net.

Falsch getankt? Laut ADAC soll man jetzt so vorgehen

Jetzt stellen sich viele Fahrer die Frage: Was passiert, wenn man falsch getankt hat? Laut der ADAC habe eine Fehlbetankung enorme Folgen.

Dadurch können bei vielen Dieselfahrzeugen etwa die empfindliche und vor allem teure Einspritzanlage große Schaden nehmen. Laut der ADAC soll man bei einer Fehltankung sofort den Tankvorgang stoppen und wenn es zu spät ist, den Motor nicht mehr starten und die Zündung auslassen.

Wer den Motor oder Zündung gestartet hat, kann den Tankinhalt abpumpen. Sollte der Motor allerdings schon seit der Tank-Panne gelaufen sein, könnte laut Experten ein teurer Austausch des Einspritzsystems anstehen. Im Ernstfall sollte man auch eine Werkstatt kontaktieren.