Üble Abzocke bei GEZ-Gebühr! Verbraucher werden plötzlich zusätzlich zur Kasse gebeten

Jeder Haushalt muss in Deutschland für den den öffentlich-rechtlichen Rundfunk einen Rundfunkbeitrag in Höhe von 18,36 Euro im Monat zahlen. In Zeiten von Netflix, Youtube und Co. nutzen viele Menschen gar nicht mehr das Free-TV-Angebot. Dennoch müssen sie die GEZ-Gebühr zahlen.

Doch nun wurden viele Menschen offenbar Opfer einer üblen Abzocke und mussten für einen eigentlich kostenlosen Rundfunk-Service extra zahlen. Die Verbraucherzentrale warnt nun vor der fiesen Masche.

Üble Abzocke bei GEZ-Gebühr!

Wer den Rundfunkbeitrags-Service neu-, um- oder einen Bankkonto-Wechsel melden will, kann das ganz einfach und kostenlos über die offizielle Seite machen. Genau das hatte auch ein Mann aus München vor, wie er gegenüber der „Bild“ berichtete. Demzufolge sei er per Googlesuche auf der Seite „Mein Rundfunkbeitrag“ gelandet, welche der Originalseite von ZDF und ARD täuschend echt ähnle.

+++ Bürgergeld-Empfängerin wird von Nachzahlung überrascht – „Jobcenter bezahlt das immer“ +++

Nachdem alle nötigen Formulare jedoch ausgefüllt und eingereicht worden seien, folgte der Schock und das bittere Erwachen. „Vielen Dank für Ihre Bestellung. Die Rechnung ist zahlbar bis zum oben genannten Fälligkeitsdatum.“ Macht 39,99 Euro. Er rief beim ARD-ZDF-Beitragsservice an, fragte nach. „Dann war es mir klar. Ich bin auf eine Betrugsmasche hereingefallen.“ Plötzlich sollte er Geld für einen sonst kostenlosen Service zahlen.

Dubiose Firma wehrt sich gegen Vorwürfe

Wie ein Sprecher des Beitragsservices gegenüber „Bild“ erklärte, werde die Seite von „der Firma Digitaler Post Service in Dubai betrieben“. Es gebe noch eine weitere Seite mit dem Namen service-rundfunkbeitrag.de gegen die bereits eine Sammelklage laufen würde. Der Münchener sei einer von rund 90.000 Menschen, die auf diese Masche reingefallen seien.

Noch mehr News:

Die Firma „Dein Rundfunkbeitrag.de“ wehrt sich auf Nachfrage der Zeitung gegen die Vorwürfe. Das Angebot sei „legal und keine Verbrauchertäuschung oder ,Abzocke‘“. Außerdem habe ein Gericht das bestätigt. Verbraucherschützer raten dennoch davon ab, diesen „Service“ in Anspruch zu nehmen, zumal er auf der offiziellen Rundfunkbeitrags-Webseite kostenlos ist.