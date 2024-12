Führerschein-Hammer in Deutschland! Jetzt geht die Nachricht um

Hunderte von Übungsstunden absolvieren und Testfragen pauken – immer wieder wagen Menschen das Abenteuer Führerscheinprüfung. Warum auch nicht? Schließlich bedeutet eine bestandene Prüfung absolute Freiheit – zumindest im Verkehr (und bei Einhaltung der Regeln).

Doch nach der Prüfung ist für viele auch vor der Prüfung, denn immer wieder fallen Fahr-Einsteiger durch. Das ist schon lange bekannt – doch jetzt geht eine Hammer-Nachricht durch Deutschland.

Führerschein: Welches Bundesland fährt am besten?

Führerscheinprüfungen oder auch nur die Vorbereitung darauf sind teuer – schließlich braucht man viele Fahrstunden, Übungsmaterial, Theoriestunden und und und … Und wenn man dann noch durchfällt, wird das Ganze doppelt und dreifach so teuer. Apropos, Erfolgschancen – welche Region ist eigentlich die erfolgreichste?

Nun, eine Studie der „Allianz Direct“ hat sich einmal die Führerscheinprüfungen der 16 Bundesländer genau angesehen und festgestellt, dass man ein klares Ranking aufstellen kann. Und wie sollte es anders sein, NRW ist unter den Top (!) 3. Doch bevor verraten wird, welchen Platz NRW belegt hat, soll zunächst der Sieger genannt werden.

Die Krone unter den Führerscheinbewerbern trägt Schleswig-Holstein. Wie bereits im Vorjahr ist Schleswig-Holstein mit 63,8 % das Bundesland mit der höchsten Erfolgsquote bei den bestandenen Fahrerlaubnisprüfungen der Klasse B. Auch in der Theorieprüfung weist Schleswig-Holstein mit 43,06 % eine der niedrigsten Durchfallquoten aller Bundesländer auf.

An zweiter Stelle folgt Hessen. Mit einer Erfolgsquote von nur 38,4 % hat das Bundesland im Jahr 2023 die zweithöchste Erfolgsquote bei den Fahrerlaubnisprüfungen in Deutschland. Zugleich hat Hessen mit 45,28 % auch eine vergleichsweise niedrige Misserfolgsquote in der Theorieprüfung. Viele können es sich schon denken – damit liegt NRW an dritter Stelle.

Führerschein-Verlierer: Hier fallen die meisten durch

Und das mit einer stolzen Quote von 59,31 % bestandener Führerscheinprüfungen im vergangenen Jahr. Damit verbesserte sich NRW im Ranking um einen Platz gegenüber dem Vorjahr. Die theoretische Prüfung wurde von 49,55 % nicht bestanden, was eine erstaunliche Steigerung von 41,4 % im Vorjahr darstellt. Herzlichen Glückwunsch!

Apropos nicht bestanden – ein Bundesland ist offenbar nicht vom Prüfungsglück begünstigt, denn egal ob Theorie oder Praxis, es kann sich mit einer Durchfallquote von über 52 Prozent krönen! Welches Bundesland? Nun, das Saarland.

Demnächst heißt es also nicht nur Augen auf im Verkehr, sondern auch bei der Wahl des Bundeslandes. Offenbar kann das den Erfolg etwas beeinflussen.