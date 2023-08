Frankreich: Rätsel um deutsches Ehepaar – „Absolut furchtbares Szenario“

Wie kann man der eigenen Ehefrau so etwas antun? Ein in Frankreich lebender Deutscher soll seine Frau jahrelang eingesperrt und misshandelt haben. Die 53-Jährige wurde am Montag (7. August) in Forbach nahe der Grenze zu Deutschland in einem furchtbaren Zustand gefunden. Ihr Mann wurde festgenommen.

Nachdem jetzt gegen den Deutschen wegen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung und Folter ermittelt wird, kommen jedoch auch einige Ungereimtheiten ans Licht. Die Zuständigen stehen vor einem Rätsel.

Frankreich: Frau wirft Ehemann jahrelange Folter vor

Nackt, unterernährt, mit abrasierten Haaren – so wurde die Frau, die ebenfalls aus Deutschland stammt, in einer Wohnung in Forbach in Frankreich gefunden. Nach ersten Erkenntnissen liegt ein jahreslanges Martyrium hinter der 53-Jährigen. Ihr 55-jähriger Mann soll sie seit zwölf Jahren in einem Zimmer gefangen gehalten und gefoltert haben, heißt es aus französischen Polizeikreisen.

Der aus Deutschland stammende Mann wurde am Montagmorgen gegen 6 Uhr von Polizeibeamten in Metz festgenommen, er wurde sofort in Untersuchungshaft gesteckt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Frankreich: Schwere Erkrankung Schuld an Zustand der Frau?

Am Sonntag (6. August) hatte die Frau beim Opfertelefon des Weißen Rings angerufen, wie eine Sprecherin der Polizei Wiesbaden angab. Laut des französischen Senders „BFMTV“ telefonierte die 53-Jährige von einem gestohlenen Telefon aus – als die französischen Polizisten sie in der Wohnung fanden, lag sie in einem Bett in der Nähe eines Festnetztelefons.

Das ist nicht die einzige Ungereimtheit, die nach dem Fund der Frau ans Licht trat. So habe die Deutsche keine wunden Stellen und Blutergüsse gehabt, in ihrer Nähe habe es auch keine Blutspuren gegeben. Auch haben die französischen Polizisten die Frau ohne Fesseln gefunden, hätten zudem keine eindeutigen Hinweise entdeckt, dass sie in der Wohnung eingesperrt gewesen sein, so Olivier Glady, Staatsanwalt von Saargemünd. Zudem seien keine Brüche festgestellt worden, was den Vorwurf schlimmster Folter zumindest entkräfte. Zum Vorwurf der Freiheitsberaubung gebe es laut Glady Fakten, die das Ganze nuancierten.

Laut des Staatsanwaltes sprach der 55-jährige Beschuldigte von einer Krankheit, an der seine Frau seit Längerem leide, erwähnte dabei Krebs, von dem auch die Nachbarn gewusst haben sollen. Im vorliegenden Fall befinde sich ein Schieber zwischen einem „absolut furchtbaren Szenario“ und einer befriedigenden Betreuung einer Krankheit, wertet Glady die Lage.

Die Ermittlungen stehen in jedem Fall aber noch am Anfang – und müssen vor allem Klarheit über die soziale Situation des Ehepaars bringen. Dabei muss auch heraus gefunden werden, wie es zu der Situation kam, die aus Sicht der Frau Folter, Vergewaltigung und Eingesperrtsein bedeuteten.