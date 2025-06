Flugzeugabsturz in Indien: Paar filmt sich Minuten vor der Tragödie – Clip geht unter die Haut

Jeder, der schon mal geflogen ist, kennt diese Situation kurz vor dem Boarding. Man wartet und ist meist etwas nervös oder aufgeregt. Ein Ehepaar aus London postete kurz vor dem Flugzeugabsturz in Indien am 12. Juni Grüße vom Airport auf Instagram. Das Schicksal nahm kurz danach eine entsetzliche Wendung.

In dem Clips vor ihrer Abreise zeigte sich das Ehepaar Jamie Meek und Fiongal Greenlaw-Meek noch geradezu beseelt von den Erfahrungen in Indien.

Ehepaar aus England filmt sich kurz vor dem Flugzeugabsturz in Indien

Sie genossen ein traditionelles Gujarati Thali, eine landestypische Speiseplatte, im Hotel. Es sei „ein perfekter Abschluss der Reise“ gewesen. Es seien magische, umwerfende und „überwältigende Dinge“ auf ihrer Reise passiert. Das Paar kündigte an, alles in einem Vlog präsentieren zu wollen. Laut „The Telegraph“ betrieb das Paar ein spirituelles Wellness-Center und ein Yoga-Studio in Großbritannien.

+++ Mehr zur Tragödie: Indien: Flugzeug stürzt mit 242 Menschen ab – Polizei findet Überlebenden +++

Im Flughafen dann scherzte das Paar ebenfalls vor der Kamera und neckte sich. Nun gehen Ausschnitte der allerletzten Aufnahmen aus dem Airport im Netz viral. Beide lächeln in die Kamera vor dem „10 Stunden Flug zurück nach England“. Fiongal Greenlaw-Meek führt die Kamera des Smartphones und dankt Indien für die Zeit. „Glücklich und gelassen“ reise man nun zurück.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Direkt nach dem Start in Ahmedabad (Indien) stürzte die Boeing 787-8 Dreamliner dann ab und krachte in ein Studentenwohnheim. Im Netz zeigen sich viele Menschen extrem betroffen, nachdem sie den Clip gesehen haben. Sie bekunden ihr Beileid und Mitgefühl mit den beiden und allen weiteren Opfern.

Weitere Nachrichten für dich:

Wie durch ein Wunder überlebt ein Mann

Mindestens 290 Menschen sollen bei dem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein, darunter 241 Menschen an Bord der Maschine. Nur ein 38-jähriger Passagier überlebte. Die Rede ist vom „Wunder von Sitz 11A“.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mittlerweile ist auch Video aufgetaucht, das den anscheinend körperlich nur leicht verletzten Mann beim Abtransport in die Klinik zeigt.