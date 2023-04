Flugzeug: DAS sollten Passagiere niemals an Bord bestellen – es könnte sie richtig krank machen

Endlich eingecheckt, anschließend die Sicherheitsschleuse passiert und dann den Platz im Flugzeug gefunden. Das Gedränge und der Stress sind vorerst vorbei. Nun ist entspannen angesagt und hoffen, dass der Flug schnell und ungestört abläuft.

Doch irgendwann während des Flugs kommt eine Stewardess und ein Steward mit dem Getränkewagen vorbei. Im Flugzeug ein Kaffee oder Tee wäre jetzt perfekt, oder? Genau das sollte man an Bord nicht bestellen!

Flugzeug: Kaffee oder Tee an Bord nicht bestellen

Kaffee im Flugzeug könnte nämlich unangenehme Nebenwirkungen zur Folge haben. Grund dafür ist das verwendete Wasser. Untersuchungen haben ergeben, dass das Wasser an Bord mit Bakterien verunreinigt sein kann oder es mit Chemikalien versetz werden, die zum Abtöten der Bakterien eingesetzt werden. Viele US-Airlines versorgen ihre Passagiere teils mit gesundheitsschädigendem Wasser, wie eine „Airline Water Study“ zeigt. In vielen Fällen konnten nämlich coliforme Bakterien und auch E. coli-Bakterien nachgewiesen werden.

Auch interessant: Urlaub in der Schweiz: 16 Menschen nach Unglück verschüttet – dann geschieht ein Wunder

Eine Flugbegleiterin packt in einem Video in den sozialen Medien darüber aus: „Die Wassertanks werden nie gereinigt und sind wirklich widerlich“, verrät Kat Kamalani in einem ihrer Videos, das sie mit „Konsumiert diese Dinge nicht in einem Flugzeug“ betitelt hat. Neben den Wassertanks würden auch die Kaffeemaschinen ihrer Erfahrung nach nie gereinigt werden, sondern nur die Kannen. Ganz nebenbei erwähnt sie dann noch, dass sich die Maschinen direkt neben den Toiletten befänden.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dem amerikanischen TV-Sender „NBC“ nach, liegt das Problem nicht immer nur an den selten gereinigten Geräten an Bord, sondern auch an den Schläuchen, mit denen die Tanks befüllt werden. „Der Tank wird am Flughafen, in den verschiedensten Städten befüllt. Und manchmal sind die Schläuche, die die Tanks befüllen, schmutzig“, heißt es. In einem Video sind Bilder der verschmutzten Schläuche zu sehen, samt schleimiger Rückstände an den Düsen.

Auch deutsche Airlines betroffen?

Bevor der ein oder andere Reisende nächstes Mal im Flugzeug sitzt und sich Gedanken dazu macht, ob er was trinkt, wäre es jetzt interessant zu wissen, ob das auch bei den deutschen Airlines der Fall ist. Das Online-Portal „Travelbook“ hatte beim Gesundheitsamt in Frankfurt nachgefragt. „Natürlich werden auch hierzulande das Wasser, bevor es ins Flugzeug kommt, die Tanks und die entsprechenden Leitungen überprüft“, erklärte ein Ingenieur.

Eine Überprüfung für alle Fluggesellschaften deutschlandweit konnte er zwar nicht pauschal bestätigen – doch es gibt einige Airlines, bei denn geprüft wird. „Lufthansa überprüft ihre Flugzeuge selbst regelmäßig, das heißt einmal im Jahr. Diese Befunde kriegen wir als Gesundheitsamt und überprüfen unsererseits jedes Flugzeug etwa alle drei bis vier Jahre“, so der Ingenieur. „Die Ergebnisse sind in aller Regel sehr gut. Sollte es Auffälligkeiten geben, werden Leitungen und Tanks desinfiziert. Doch diese Auffälligkeiten liegen bei etwa unter einem Prozent, und auch von krank machenden Keimen ist da nicht die Rede. Das Wasser, das eingefüllt wird, wird nicht nur von uns, sondern auch vom Flughafenübertreiber überprüft.“

Mehr News für dich:

Die Lufthansa achtet dabei auch, dass Trinkwasser aufgenommen wird, das auch sauber ist. „Fliegt Lufthansa an einen Ort, von dem sie wissen, dass es kein sauberes Trinkwasser gibt, nehmen sie von einem sicheren Ort so viel Wasser mit, dass es auch für den Rückflug reicht.“ Weiter heißt es: „Sollten die Tanks desinfiziert werden, werden sie anschließend so lange ausgespült und die Wasserhähne so lange betätigt, dass keine Rückstände von Chemikalien mehr zu finden sind. Denn laut Trinkwasserverordnung dürfen die im Trinkwasser gar nicht vorkommen.“