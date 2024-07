Flughafen Frankfurt im Ausnahmezustand! Klima-Kleber legen Ferienverkehr lahm

Chaos am Flughafen Frankfurt!

Mitten in den Sommerferien legen die Klima-Aktivisten der Letzten Generation am Donnerstagmorgen (25. Juli) den größten deutschen Flughafen komplett lahm. Der Flugverkehr war bis etwa 7 Uhr eingestellt.

Flughafen Frankfurt: Klima-Kleber blockieren Rollfelder

Die Klima-Kleber der Letzten Generation haben wieder zugeschlagen! Nachdem die Aktivisten am Mittwoch (24. Juli) am Flughafen Köln/Bonn ihr Unwesen trieben und den Flugverkehr stundenlang lahm legten (hier mehr), schlagen sie am frühen Donnerstagmorgen am Flughafen Frankfurt zu.

Gegen halb sechs veröffentlichten Aktivisten via dem offiziellen X-Account der Letzten Generation Fotos von sich auf einem Rollfeld des Airports, schreiben: „Heute: Flughafen Frankfurt. Die weitere Förderung und Verbrennung von Öl, Gas und Kohle ist eine Bedrohung unserer Existenz. Wir haben uns international zusammengeschlossen: Raus aus den Fossilen bis 2030!“

Sechs Aktivisten soll es demnach gelungen sein, den Maschendrahtzaun des Flughafenbereichs zu durchdringen und so auf Start- und Landebahnen zu kommen. Dort haben sie sich dann festgeklebt. Auf den Fotos ist zudem ein Plakat mit der Aufschrift „Öl tötet“ zu sehen.

Flughafen Frankfurt: Flugbetrieb eingestellt

Gegenüber „T-Online“ erklärte ein Sprecher der am Flughafen eingesetzten Polizei am frühen Donnerstagsmorgen, dass der gesamte Flugverkehr vorläufig eingestellt ist. „Alle Sicherheitsbehörden sind gerade dabei, um Störungen möglichst schnell zu beheben“, so der Sprecher.

Gegen 7 Uhr konnte der Flugverkehr langsam wieder anlaufen. Airport-Sprecher Christan Engel gegenüber „Bild“: „Seit sieben Uhr sind erste Bahnen wieder nutzbar. Der Flugverkehr wird langsam wieder hochgefahren. Seit 7 Uhr gibt es erste Landungen, Starts sind seit 7.20 Uhr wieder möglich. Wir behalten uns rechtliche Schritte vor. Den Tätern drohen empfindliche Strafen. Durch solche Aktionen gefährden sie nicht nur den Flugverkehr, sondern auch Menschenleben.“

Von den am Donnerstag 1340 geplanten Flügen in Frankfurt mussten während der Blockade 50 Reisen annulliert werden. Bei der Aktion am Flughafens Köln/Bonn am Vortag fielen insgesamt 31 Flüge aus, sechs mussten umgeleitet werden.