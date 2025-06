Mann schaut sich FC-Köln-Spiel an – es sollte sein letzter Stadionbesuch werden

„Ov jung oder alt, ov ärm oder rich. Zesamme simmer stark, FC Kölle“, ist für viele FC-Köln-Fans nicht nur ein absoluter Ohrwurm, sondern auch ein Muss im Stadion. Auch ein älterer, leidenschaftlicher FC-Fan wollte seine Mannschaft mal wieder live im Rheinenergie-Stadion in Müngersdorf erleben. Doch er ist schwer krank.

Der ASB-Wünschewagen Rheinland erfüllte ihm seinen Herzenswunsch. Was dann passierte, rührt zu Tränen.

1. FC-Köln: Kranker Fan will noch einmal seinen Verein sehen

Schon die Reise sorgte für Gänsehaut. Im Wünschewagen, liebevoll ausgestattet und begleitet vom engagierten ASB-Team, ging es in Richtung Köln. Die Autobahn war wie ein rot-weißes Band: Autos mit FC-Schals und Flaggen reihten sich aneinander – „Die Vorfreude war förmlich zu spüren“.

Und dann ab ins Stadion. Dieses Gefühl, wenn man aus dem Wagen steigt und der Klang der Fangesänge wie ein warmer Schauer durch den Körper geht. Der Duft von Stadionwurst und Bier, die ersten „Effzeh!“-Rufe – all das ließ die Krankheit für einen Moment in den Hintergrund treten.

Bratwurst und handsigniertes Trikot – Ausflug wird zum Highlight

Mit einem Lächeln auf den Lippen betrat der kranke Fahrgast das Stadion – den Ort, an dem er so viele Erinnerungen gesammelt hatte. Doch es wurde noch emotionaler: „Direkt am Spielfeldrand“ überreichte der 1. FC Köln ihm ein handsigniertes Trikot.

Das Spiel? Spannung bis zum Schluss. Es wurde gelacht, gejubelt, gesungen. Nach einer deftigen Stadionwurst „und vielen schönen Begegnungen ging es erfüllt und dankbar zurück nach Hause“.