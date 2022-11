Facebook: Wenn du eine Mail zur Sperrung deiner Seite bekommst, solltest du DAS auf keinen Fall tun

Betrugsmaschen gibt es mittlerweile wie Sand am Meer. Vor allem große Konzerne und Unternehmen wie die Sparkasse oder DHL werden häufig Opfer von Kriminellen, die angeblich in ihrem Namen Phishing-Nachrichten per E-Mail oder SMS verschicken. Auch Facebook soll jetzt Opfer von Betrügern geworden sein.

Und dabei spielen sie mit den Gefühlen der Nutzer. Denn sie haben es auf das vermeintlich höchsten Gut der Fans der Social Media Plattform abgesehen: auf die Facebook-Seite der Nutzer. Doch Experten geben nun eine Warnung heraus: Den Anweisungen der unbekannten Betrüger sollte auf keinen Fall Folge geleistet werden.

Facebook-Seite soll gesperrt werden

In einer gefälschten Mail geben die Betrüger an, Teil des Facebook-Teams zu sein beziehungsweise bei „Meta for Business“ zu arbeiten. In ihrer Mitteilung schreiben sie, dass diverse Funktionen bei deinem Account und deiner Seite eingeschränkt oder sie sogar komplett gesperrt wurde. Der Grund: Angeblich soll sie gegen Community-Standards verstoßen.

Häufig wird als Betreff „Hinweis auf Einschränkungen von Facebook-Funktionen“ angegeben. Im darauffolgenden Text geben die Betrüger auch einen Link an, über den du auf eine gefälschte Facebook-Website gelangst. Dort sollst du im ersten Schritt deine Mailadresse, deinen Namen sowie deine Telefonnummer angeben. Doch was die Betrüger dann fordern, ist unglaublich.

Den hat man seine Daten erstmal abgeschickt, soll man den Betrügern dann auch noch sein Facebook-Passwort schicken. Mit diesen sensiblen Daten können sie dann nicht nur die Kontrolle über dein gesamtes Konto übernehmen, sondern auch über alle deine Seiten und Gruppen.

Facebook: Das kannst du im Betrugsfall tun

Solltest du auf die Forderungen der Betrüger eingegangen sein, solltest du direkt Maßnahmen ergreifen, damit nichts Schlimmeres passiert. „Meta“ bittet darum, verdächtige Mitteilungen sofort zu melden. Das kannst du per Mail an phish@fb.com machen.

Sollten die Betrüger schon die Kontrolle über dein Konto erlangt haben und du dich über deine Anmeldedaten nicht einloggen kannst, kannst du dein Konto wiederherstellen. Wenn du nachschauen möchtest, ob dein Konto für verdächtige Aktivitäten genutzt wurde, kannst du dies über dein „Aktivitätsprotokoll“ bei Facebook nachvollziehen.

Wie die derzeitig kursierende Phishing-Mail der Facebook-Betrüger aussieht, kannst du dir bei „Mimikama“ anschauen. So lässt sich hoffentlich vermeiden, dass auch du in die Falle tappst.