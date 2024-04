Europapark Rust: Besucher nach Ankündigung genervt – „Zerstören den Park komplett“

Seit wenigen Wochen sind die Tore im Europapark Rust wieder geöffnet – am 23. März 2024 begann die Saison im meistbesuchten Freizeitpark im deutschsprachigen Raum.

Kreative Themenwelten und nervenaufreibende Achterbahnen locken auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Besucher nach Baden-Württemberg. Natürlich will der Europapark Rust, dass das auch so bleibt – und arbeitet daher auch stets an neuen Attraktionen, um die Gäste bei der Stange zu halten.

Eine neue Ankündigung des Freizeitparks stößt bei einigen Besuchern jedoch auf eher wenig Gegenliebe…

Europapark Rust kündigt neue Attraktion an

In seiner Video-Reihe „EP Insights“ bietet der Europapark Rust seinen Fans in den Sozialen Netzwerken die Möglichkeit, einen Blick hinter der Kulissen des Freizeitparks zu werfen. Am Donnerstag (11. April) nahm die Moderatorin die Zuschauer mit auf die Baustelle einer neuen Attraktion, die schon bald eröffnet werden soll.

Die Rede ist vom „Yomi Abenteuer Trail“, einer neuen Attraktion im österreichischen Themenbereich. Hier soll es Hängebrücken, Kletterelemente und Rutschen geben, die Besucher durch Schluchten und bis zu zwölf Meter hohe Felsen führen. Bei den Yomis handelt es sich um kleine, grüne Fabelwesen aus dem Märchenwaldkino im Europapark Rust.

Zudem ist von dem „Abenteuer Trail“ auch der Alpenexpress „Enzian“ und die Tiroler Wildwasserbahn zu sehen. Teile dieser Attraktionen wurden im vergangenen Jahr bei einem verheerenden Brand zerstört (>> hier mehr dazu), der Wiederaufbau geht aber gut voran.

Aber wo genau liegt jetzt das Problem?

Besucher wütend: „Machen den Park lächerlich“

Nun, offenbar freuen sich nicht ganz so viele Gäste darüber, dass die Yomis ihren eigenen „Abenteuer Trail“ bekommen. „Nein, nicht schon wieder“, klagt beispielsweise ein Nutzer unter den Instagram-Beitrag. „Die Yomis machen den Park lächerlich und zerstören ihn komplett.“ Ob das daran liegt, dass sich die Yomis eher an das jüngere Zielpublikum richten und Erwachsene damit weniger anfangen können?

Doch noch ein anderer Aspekt stört viele Follower: Der Ankündigungs-Beitrag auf Instagram ist auf Englisch – auch die Moderatorin im Video spricht englisch, bekommt jedoch deutsche Untertitel.

Auf den ersten Blick verständlich, schließlich erfreut sich der Park auch international großer Beliebtheit – er heißt ja nicht umsonst „Europapark“. Doch aufgrund des Standortes in Deutschland wünschen sich viele Nutzer eher deutschsprachige Videos mit englischen Untertiteln. „Das Englisch nervt echt total“, schimpft ein User. Ein anderer Nutzer stimmt zu: „Warum mäßiges Englisch sprechen und deutsche Untertitel?“

Natürlich ist das Feedback aber nicht komplett einseitig – bei einigen Gästen herrscht auch große Vorfreude auf die neue Attraktion. „Freude ist auf Level 100“, schreibt eine Nutzerin. Und auch von anderen Usern liest man Kommentare wie „Wir freuen uns schon darauf“ oder „Mega, genau mein Ding.“

Ab dem 14. Mai wird der „Yomi Abenteuer Trail“ für alle Besucher geöffnet.