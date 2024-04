Europapark Rust sorgt für Gewissheit – „Wird hart“

Während die Tage wieder länger werden und sich das Wetter frühlingshaft entwickelt, zieht es immer mehr Menschen nach draußen. Und wo könnte man mit Freunden oder der ganzen Familie einen Tag besser verbringen als in einem Freizeitpark?

Movie Park und Phantasialand haben bereits vor einigen Wochen geöffnet und neue Attraktionen angekündigt. Nun zieht der Europapark Rust nach und verkündet die ersten brisanten Details. Fest steht: Einigen Besuchern stehen harte Tage bevor.

Europapark Rust: Besucher können es kaum glauben

„Rasante Achterbahnen, spritzige Wasseraction und einmalige Shows.“ Mit diesen Worten lockt der Europapark Rust seine Besucher an. Neben 17 europäischen und drei Fantasie-Themenbereichen gibt es auf der gesamten Anlange rund 50 thematisierte Restaurants und Bars, sowie natürlich unzählige Attraktionen für groß und klein. Nachdem der Freizeit- und Themenpark nach der Winterpause am 25. März endlich wieder seine Tore geöffnet hat, sorgt bei den Besuchern knapp einen Monat später diese Neuigkeit für Wirbel.

„Am 26.04.2024 eröffnet unsere neue Achterbahn Voltron Nevera für euch“, verkündet der Park euphorisch in einem Beitrag im Netz. Die Besonderheiten? „Zwei Sekunden Schwerelosigkeit am Stück und der steilste Launch der Welt mit 105 Grad“, schreibt der Europapark Rust auf seiner Website. Kein Wunder also, dass so manch einer alles stehen und liegen lässt, um das neue Achterbahn-Highlight zu testen.

„Europapark nächste Woche wird hart. Am 25.04. Pre Opening, am 26.04. Eröffnung und trotzdem am 27.04. den ganzen Tag vor Ort, um Voltron zu fahren. Aber als Local habe ich keine weite Anfahrt“, schreibt ein Parkbesucher euphorisch in der Kommentarspalte. „Die Achterbahn möchte ich auch gerne ausprobieren, aber das hat noch Zeit, bis der erste Hype vorüber ist“, verkündet ein anderer Besucher seine Bedenken hinsichtlich einer vermutlich langen Schlange am Achterbahneingang.

Wie die neue Attraktion am Ende des Tages tatsächlich bei den Besuchern ankommt, bleibt abzuwarten.