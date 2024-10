Europa-Park-Schock! Besuchern läuft es kalt den Rücken hinunter – „So unfassbar“

Schreie, bange Blicke und erleichtertes Lachen – so geht es vielen, wenn sie die eine oder andere Achterbahn im Europa-Park betreten. Doch nicht nur das sorgt aktuell für eine emotionale Achterbahnfahrt – auch ein weiteres Detail schockierte nun die Besucher. In wenigen Wochen wird sich im Park einiges ändern: Es werden nicht nur viele neue Kostüme zu sehen sein, auch die Dekoration wird sich verändern. Und wofür?

Halloween steht vor der Tür. Da dürfen Masken und Kostüme ebenso wenig fehlen wie dekorative Spinnen und Totenköpfe oder Kürbisse.

Übrigens: Der Brauch, Kürbisse aus Laternen zu schnitzen, geht auf eine Legende aus Irland zurück. Als ein Schurke namens Jack starb, verweigerte Gott ihm den Zutritt zum Himmel. Doch auch in der Hölle war er nicht erwünscht, denn er hatte den Teufel während seines Lebens überlistet. Also machte sich Jack mit einem Kohlebrikett, das er in eine ausgehöhlte Möhre legte, auf den Weg, um einen geeigneten Verbleib zu finden. Daraus entwickelte sich der Glaube, dass ein brennendes Stück Kohle in einer Rübe böse Geister fernhalten kann.

Europa-Park Rust: Neue Ära sorgt für Veränderung

Dieser Brauch wurde von vielen Iren mitgenommen, als sie nach Amerika emigrierten. Dort war der Kürbis aber größer und leichter zu verarbeiten als die Möhre. So entstand der ausgehöhlte und beleuchtete Kürbis. Und die dürfen natürlich auch im Europa-Park nicht fehlen, wie jetzt bekannt gegeben wurde: So sollen rund „180.000 Kürbisse und unzählige gruselige Deko-Elemente“ für eine optische Verwandlung des Parks sorgen.

Doch damit nicht genug: Mit einer weiteren Halloween-Überraschung sorgte der Europa-Park für eine gruselige (und leckere) Verlockung. Denn natürlich gibt es in einem Freizeitpark auch unzählige Essensstände und die müssen natürlich auch zum Thema passen. So teilte der Freizeitpark am Sonntag (06. Oktober) ein Instagram-Video, auf dem nicht nur die leckere Kürbissuppe oder ein Donut im passenden Design zu sehen sind, sondern auch ein Blick auf die Dekoration und die Kostüme.

„Schönste Zeit im Park“: Fan-Furore wegen Halloween-Deko

Die Leckereien wurden von einem Mitarbeiter im Skelett-Kostüm getestet und auch der Park war bereits mit zahlreichen Kürbissen geschmückt. Kein Wunder, dass die Fan-Reaktionen nicht lange auf sich warten ließen. So schrieb ein User ganz begeistert: „Halloween-Saison ist einfach so unfassbar schön – die ganze Deko im Park außen herum.“ Und auch ein anderer Nutzer meinte: „Halloween, die schönste Zeit im Park.“

Neben all dem Spuk und den leckeren Speisen bleibt wohl nur noch, eine (schaurig)schöne Zeit in Rust zu wünschen – und wer weiß, vielleicht sind neben der ganzen Dekoration die hohen Achterbahnen gar nicht mehr so furchterregend.