Euro: Wertvolle VHS! Wenn du diese Disney-Kassetten besitzt, könntest du eine hohe Summe abstauben

VHS-Kassetten: Ein paar horten sie noch in ihrem Keller oder auf dem Dachboden. Du auch? Dann könntest du jetzt richtig viele Euros kassieren.

Denn diese Disney-Kassetten bringen nicht nur Bares, manche haben auch Sammlerwert.

Euro: Alte Disney-Kassetten? Für diese Filme kassierst du bis zu 5.000 Euro

Früher hatte sie jeder, doch heutzutage sind die VHS-Kassetten längst durch DVDs und Blue-rays abgelöst. Doch wer die verstaubten Datenträger noch nicht in den Müll geworfen hat, der könnte jetzt richtige Glück haben, wie „heute“ berichtet.

-----------------------------------

Die Geschichte des Euro:

wurde am 1. Januar 2002 als Bargeld eingeführt

löste damit in Deutschland die frühere Deutsche Mark ab

Offizielle Währung der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion

sollte damals den Handel zwischen den Mitgliedsstaaten der EU vereinfachen

Wichtigste Reservewährung nach dem US-Dollar

Die Münzen werden in den jeweiligen nationalen Zentralbanken geprägt

-----------------------------------

Denn einige alte Disney-Filme auf VHS können richtig Kohle bringen im Internet, so zum Beispiel auf Ebay. Dort werden einzelne Kassetten für mehrere tausend Euro angeboten. Wichtig ist dabei selbstverständlich der Zustand der Filme. Sind sie wie neu, dann bekommst du für sie noch richtig viel Geld, anders natürlich bei stark gebrauchten Kassetten. Doch die folgenden Filme bringen besonders viel.

Euro: Für diese Disney-VHS-Kassetten gibt esrichtig viel Geld

Ein spezielles Zeichen verleiht den Filmen besonders viel Wert und zwar der schwarze Diamant auf der Seite. Die „Black-Diamond-Edition“ ist bei Sammlern nämlich sehr gefragt, ebenso die englischen Versionen. Folgende Filme sind die Spitzenreiter.

-----------------------------------

Weitere News:

-----------------------------------

Vorneweg: „König der Löwen“. Der Disney-Klassiker geht schon mal für 2.000 Euro weg, etwas mehr bekommst du noch für „Dumbo“ oder „Das Dschungelbuch“, ungefähr 2.700 Euro. Für die Black-Diamond-Edition von „Dumbo“ gibt es jedoch schon 3.700 Euro. „Die Schöne und das Biest“ kann in der gleichen Version ebenfalls viel Geld bringen, mit 5.000 Euro ist der Film noch mal mehr wert.

Doch ein paar Glückliche könnte noch diesen Klassiker in einer verstaubten Kiste aufgehoben haben. Für „Aladdin“ springen in der USA bis zu 25.000 Dollar raus, was umgerechnet satten 22.000 Euro entspricht. Wie „heute“ zeigt: Ein Blick auf den Dachboden oder in den Keller könnte sich lohnen. (mbo)