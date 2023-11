Diese Euro-Münzen bloß nicht ausgeben – sie sind enorm viel wert

Wer diese seltenen Euro-Münzen in seinem Geldbeutel trägt, sollte aufpassen. Denn sie sind mehr wert, als man glaubt. Mit diesen Münzen an der Supermarkt-Kasse zu zahlen, wäre extrem ärgerlich. Aber der Reihe nach.

Wir alle tragen regelmäßig eine Portion Kleingeld mit uns herum. Ob im Portemonnaie oder in der Hosentasche – Euro-Münzen begleiten uns jeden Tag. Wie viel die einzelnen Münzen wert sind, ist eigentlich klar. Schließlich ist der Wert auf das Geldstück gepärgt. Doch so manches Klimpergeld ist deutlich mehr wert, als auf den ersten Blick ersichtlich ist.

Auch interessant: Neue 10-Euro-Münze vorgestellt – sie bildet einen berühmten Deutschen ab

Euro-Münzen steigen im Wert

Auf Handels-Plattformen im Internet werden regelmäßig Euro-Münzen für fünfstellige oder gar sechsstellige Summen gehandelt. Speziell bei ebay findet man häufig Auktionen, in denen Händler bestimmte Münzen für schwindelerregend hohe Summen anbieten. Kann eine Euro-Münze wirklich 100.000 Euro wert sein? Das wäre deutlich übertrieben. Experten warnen vor solchen Angeboten und weisen aber gleichzeitig darauf hin, dass seltene Exemplare durchaus einige hundert Euro wert sein können.

Dabei handelt es sich zum Beispiel um Euro-Münzen aus Zwergenstaaten wie Monaco oder dem Vatikan. Weil jene Euro-Münzen nur in geringer Stückzahl geprägt wurden, sind sie unter Sammlern besonders begehrt.

Münzen heiß begehrt

Noch begehrter sind sogenannte Fehlprägungen. Dies sind Euro-Münzen, bei dessen Produktion einiges schief ging. So kommt es zum Beispiel immer mal wieder vor, dass die Rückseite einer Münze im Vergleich zur Vorderseite auf dem Kopf steht. Münzhändler raten den glücklichen Besitzern solcher Exemplare genau hinzusehen und die Münzen besser nicht auszugeben. Stattdessen könne man die Stücke auf den gängigen Plattformen für hunderte Euro verkaufen.

Ein Blick in den eigenen Geldbeutel kann sich also lohnen. Vielleicht schlummert auch in deinem Kleingeldfach eine Euro-Münze, die dir ein ordentliches Taschengeld einbringen kann.