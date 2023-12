Euro: Münzen aus Norddeutschland Tausende Euro wert – darauf musst du achten

Auf einen Schlag richtig reich werden – das ist gerade in der aktuellen, inflationsgetrübten Zeit der Traum vieler. Während die einen ihrem Glück beim Lotto Spielen auf die Sprünge helfen wollen, hoffen wiederum andere darauf, dass das Glück von ganz alleine zu ihnen kommt.

Wie wäre es so etwa, wenn eine richtig wertvolle Euro-Münze in deinem Portemonnaie schlummert? Immer wieder werden irre wertvolle Geldstücke entdeckt, die für Tausende von Euros gehandelt werden. Besonders Münzen aus Norddeutschland sind derzeit hoch im Kurs.

+++ 2-Euro-Münze wird für über 1.000 Euro gehandelt – auf dieses deutsche Symbol must du achten +++

Euro-Münze: Auf diese Details musst du achten

Derzeit werden Münzen mit der Elbphilharmonie aus Hamburg oder dem Bremer Rathaus samt Roland auf Ebay für viel Geld angeboten. Doch nicht nur allein die besonderen Symbole sollen die Geldstücke so immens wertvoll machen.

Außerdem interessant: Zwei-Euro-Münze für 99.000 Euro gehandelt – dieser Preis lässt Sammler mit den Ohren schlackern

Vor allem Fehlprägungen und damit vermeintliche Makel sind es, die den Wert der Münzen bis zu Tausende von Euros steigern sollen. Sollte dir an deiner Münze aus Norddeutschland also etwas komisch vorkommen, schau besser einmal ganz genau hin. Denn wenn das Motiv nicht ganz im Zentrum des 2-Eurostücks ist, weil der Stempel beim Prägen den Rohling nicht mittig getroffen hat, kann das für Verkäufer schon mal Anlass genug sein, eine ordentliche Geldsumme dafür zu verlangen.

Münze für 22.000 Euro gehandelt

So bietet ein Ebay-Kunde derzeit eine Münze mit Bremen-Prägung für 1200 Euro an, weil sich die Zahl etwas in den Rand schiebt, berichtet „kreiszeitung.de“. Satte 3800 Euro verlangt dagegen ein anderer Anbieter für seine 2-Euro-Münze mit Niedersachsen-Prägung. Ein angeblicher Makel auf der Bildseite, der wie ein eingestanztes „K“ aussieht, soll diesen horrenden Verkaufspreis rechtfertigen.

Auch das könnte dich interessieren:

Das kann ein anderer Verkäufer aber sogar noch toppen. Für seine 1-Euro-Münze der Serie „Deutschland 2002“ mit einer angeblich beidseitigen Fehlprägung verlangt er 22.000 Euro. Die Bilder zeigen tatsächlich eine krasse Verschiebung der inneren und äußeren Ringe auf Vor- und Rückseite an.

Doch bevor Käufer zuschlagen, weil sie den großen Reichtum hinter den Euro-Münzen vermuten, sollten sie besser zunächst einen Experten zu Rate ziehen. Denn leider treiben sich auch immer wieder schwarze Schafe im Netz herum, die leider wenig Interesse daran haben, dich reich zu machen.