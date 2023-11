Euro-Münzen ein Vermögen wert – doch dieses Stück überragt alles

In letzter Zeit häufen sich die Berichte über Euro-Münzen, die sich als wertvolle Schätze entpuppen. Unter anderem wurde eine Zwei-Euro-Münze für 99.000 Euro gehandelt (lies mehr darüber hier) und es existieren auch ganz bestimmte 50-Cent-Münzen, die in Wirklichkeit mehrere tausend Euro wert sind (mehr Informationen dazu hier).

Doch es gibt ein Geldstück, das noch wertvoller ist als alle bisherigen Euro-Münzen. Und es kommt aus Deutschland!

Noch mehr Wert als Euro-Münzen hat DIESES Geldstück

Der Materialwert einer Münze lässt sich meist schnell abschätzen, doch Sammler haben oft einen ganz besonderen Bezug zu bestimmten Euro-Münzen, was die Preise auf Münzauktionen schnell in die Höhe treiben lässt. Ein ganz besonderes Beispiel ist der so genannte Jakobslöser. Der Jakobslöser ist eine Goldmünze aus dem Jahr 1625 und gilt als die mit Abstand teuerste deutsche Münze. Als Löser werden Schaumünzen bezeichnet, die nicht als Zahlungsmittel, sondern als Wertanlage dienten. Bei einer Auktion wurde genau diese Münze zu einem unglaublichen Preis versteigert.

Der Jakobslöser zeigt den Apostel Jakobus und besteht aus rund 60 Gramm Gold. Doch viel wertvoller als das Gold ist für leidenschaftliche Sammler die Bedeutung der Münze. Bei einer exklusiven Auktion in London wurde die Münze für eine stolze Summe verkauft: Fast eine Millionen Euro!

Die teuersten Münzen der Welt

Neben vielen deutschen Euro-Münzen gibt es auch andere Münzen, für die Sammler auf Auktionen oft hohe Summen ausgeben. Zu den teuersten Münzen der Welt zählt zum Beispiel der Liberty Dollar von 1974, eine Silbermünze, die als erster US-Dollar von der U.S. Mint in Washington geprägt wurde. Sie wurde für rund 7.850.000 US-Dollar verkauft und galt lange Zeit als die wertvollste Münze der Welt. Nicht weniger kostbar ist die Double Eagle Münze von 1933, von der es nur noch ein Exemplar gibt. Sie ging für rund 7,6 Millionen Dollar über den Auktionstresen und ließ die Herzen vieler Münzsammler höher schlagen.

Eine wertvolle Münze aus den USA zu besitzen, ist eher unwahrscheinlich. Aber die Jakobslöser-Münze zeigt eindrucksvoll, welche Schätze sich in den Hinterlassenschaften der deutschen Geschichte verbergen können. Und wenn es keine Goldmünze ist, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in den Geldbeutel nach Euro-Münzen mit Fehlprägungen oder anderen Besonderheiten.