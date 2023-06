Euro: Wirbel um neue Prägungen – besitzt du die Münzen mit den umstrittenen Motiven?

Die einen erhoffen sich sechs Richtige im Lotto-Spiel, die anderen dagegen setzen auf wertvolle Münzen. Doch auch wenn Fehlprägungen den Wert einer Euro-Münze ins Unermessliche steigern können, musst du dich hier auch vorsehen. Oft würden Münzen mit Beschädigungen für sechsstellige Summen im Internet angeboten. Doch wie uns ein Experte im Interview verraten hat, sei das oftmals „Blödsinn“ und „absolut überzogen“ (mehr dazu hier).

Bei manchen Euro-Münzen musst du aber richtig gut aufpassen, denn sie gelten als regelrecht umstritten. Solltest du sie im Portemonnaie haben, dann solltest du damit auf keinen Fall prahlen.

Euro in Kroatien eingeführt

In 20 von insgesamt 27 EU-Ländern kannst du mittlerweile mit dem Euro zahlen. Zum Start diesen Jahres wurde er auch in Kroatien eingeführt. Doch das Urlaubsland ging sogar noch einen Schritt weiter: Kroatien hat auch eigene Euro-Prägungen erhalten. Nach und nach dürften ab dem kommenden Jahr auch in Deutschland die neuen Euro-Münzen in den Geldbeuteln zu finden sein.

Wie der ADAC berichtet, stehe im Rahmen der Euro-Einführung in Kroatien auch bereits der Umtauschkurs fest. Demnach entspreche ein Euro 7,53450 Kroatischen Kuna. Laut ADAC würde die Einführung des Euros den Reiseverkehr „erheblich erleichtern“ – denn wer in das beliebte Urlaubsland reise, müsse sich ab dem kommenden Jahr keine andere Währung mehr besorgen.

Dennoch sollte nach der Kroatien-Reise mal genauer hingeschaut werden, ob sich die ein oder andere interessante Münze des Landes im Geldbeutel finden lässt. Die neuen kroatischen Münzen sehen auf der Vorderseite wie herkömmliche Euros aus. Doch auf der Rückseite sind sie mit einem angedeuteten Schachbrettmotiv versehen, das charakteristisch für das kroatische Wappen ist, und erhalten außerdem den Landesnamen Hrvatska in Großbuchstaben. Doch nicht alle Münzen werden dabei gern gesehen.

Achtung, umstrittene Münzen!

Denn um gleich zwei Motive der kroatischen Euro-Münzen gab es bereits rege Diskussionen. Zum einen standen laut „heidelberg24.de“ Geldstücke in der Kritik, die das Abbild von Nikola Tesla zeigen. Zwischen Kroatien und Serbien besteht seit Jahrzehnten ein Streit um die nationale Zugehörigkeit des Erfinders.

Zum anderen sorgte auch ein Marder auf der neuen 1-Euro-Münze bereits für Wirbel. Eigentlich hätte dieser gar nicht auf die Geldstücke geprägt werden dürfen. Denn der ursprüngliche Designer soll seinen Entwurf für den Euro zurückgezogen haben. Stattdessen sei ein anderer für die Münzen ausgewählt worden. Bei den Prägungen könnte es sich demnach um eine Urheberrechtsverletzung handeln. Hast du eine der Euro-Münzen in deinem Portemonnaie, solltest du beim Ausgeben – gerade in Kroatien – deshalb besser vorsichtig sein.