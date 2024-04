Neue deutsche Euro-Münze kommt – aus einem bewegenden Grund

Einige deutsche Euro-Münzen sind für viele Sammler etwas ganz Besonderes. Ob große Persönlichkeiten oder wichtige Themen aus Wissenschaft, Politik, Gesellschaft und Sport – zu besonderen Anlässen gibt das Wirtschaftsministerium regelmäßig Sondermünzen heraus. In der Regel sind es zehn bis zwölf Sammlermünzen pro Jahr.

Klar, dass in diesem Jahr vor allem eine Münze nicht fehlen darf. Es kommt eine neue deutsche Euro-Münze – und die wird sicher für viele Sammler und Menschen darüber hinaus interessant sein.

Euro-Münze zu Ehren der EM

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in diesem Jahr in Deutschland statt. Viele Menschen haben sich bereits erfolgreich oder auch erfolglos um Tickets für die großen Spiele in einer der zehn deutschen Austragungsstätten bemüht. Viele Fußballfans hoffen auf eine Wiederholung des Sommermärchens von 2006. Um das sportliche Großereignis gebührend zu würdigen, gibt das Finanzministerium eine ganz spezielle Euro-Münze heraus.

Während Sammlermünzen normalerweise einen der Werte 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, 25 Euro, 50 Euro, 100 Euro haben, hat diese Euro-Münze etwas Besonderes an sich: Erstmals gibt es eine Münze mit dem Nennwert 11 Euro. „Die Ausgabe würdigt das sportliche und gesellschaftliche Großereignis, das erstmalig nach der Wiedervereinigung in der Bundesrepublik Deutschland ausgetragen wird“, schreibt das Bundesfinanzministerium dazu.

Aus Anlass des sportlichen Großereignisses „UEFA Fußballeuropameisterschaft 2024“ in Deutschland gibt das Bundesministerium der Finanzen erstmals eine Münze mit dem Nominal 11 Euro heraus. Foto: BVA

Berliner Olympiastadion als Motiv

Der Entwurf für die Bildseite der Euro-Münze stammt vom Kölner Künstler Detlef Behr. Das Motiv zeigt ein Spielfeld, in dessen Mitte ein Fußball zu sehen ist. Die Eckfahnen sind in Gold und Rot gezeichnet, die Highlights des Fußballs in Schwarz, den Farben der deutschen Flagge. Die Wertseite zeigt unter anderem einen Adler und den Schriftzug „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“.

Die MDM Münzhandelsgesellschaft, nach eigenen Angaben das größte Münzhandelshaus der Welt, bietet die erste deutsche 11-Euro-Gedenkmünze zur UEFA EURO 2024 bereits zur Reservierung an. „Angesichts der riesigen Fußballbegeisterung im In- und Ausland ist zudem mit einem schnellen Ausverkauf dieser Münzsensation zu rechnen“, vermuten die Verantwortlichen. Die Ausgabe der speziellen Euro-Münze wird voraussichtlich im Laufe des Monats Mai erfolgen.