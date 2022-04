Euro: Aufgepasst! Das ist KEINE 2-Euro-Münze – du solltest zweimal hinschauen

Bei dieser Münze solltest du genau hinsehen – denn sie ist ganz sicher keine zwei Euro wert!

Sie sieht zwar auf den ersten Blick aus wie ein ganz normales Zwei-Euro-Stück – ihr Wert ist deutlich geringer.

Euro: Vorsicht vor dieser vermeintlichen Zwei-Euro-Münze

Die Münze ist äußerst unauffällig: Sie hat den gleichen silbernen Rand und den gleichen goldenen Kern. An der Kasse im Supermarkt kann es also schnell passieren, dass man die falsche Münze als zulässiges Zahlungsmittel annimmt. Wer kann schon damit rechnen, nicht in Europa zugelassenes Geld beim Lebensmittelkauf entgegenzunehmen?

So kannst du Fehlprägungen erkennen:

Fehlende Merkmale (z.B. wenn kein Nennwert aufgedruckt ist)

Zwei identische Seiten, Prägeschwächen

Vorder- und Rückseite nicht im gleichen Winkel

Doppelprägungen (z.B. das Wort Euro ist mehrfach eingestanzt)

Dezentrierung (z.B. abgeschnittene Europasterne)

Materialüberschuss (z.B. kleinere Pickel auf der Münze)

Denn auf den zweiten Blick wird klar, dass es sich hierbei nicht um eine europäische Münze handelt. Denn: Thailand ist bekanntlich kein Mitgliedstaat von Europa.

Euro: Thailändischer Baht ist weniger wert

Wie mehrere Medien berichten, so auch „München TV“, kommt die Münze nämlich aus dem südostasiatischen Land. Das kann man auch an der Prägung erkennen, die ist nämlich in thailändischer Schrift gehalten. Auf dem silbernen Rand der Münze ist zu erkennen, dass es sich um eine 10-Baht-Münze handelt.

Tückisch! Von der 2-Euro-Münze ist gerade ein Fake im Umlauf, der dem Original zum verwechseln ähnlich sieht (Symbolbild). Foto: IMAGO / Shotshop

Gegenüber der originalen Zwei-Euro-Münze ist diese jedoch nur 26 Cent wert. Man geht pro Zwei-Euro-Münzen-Fälschung also einen Verlust von einem Euro und 74 Cent ein. Doch was kann man tun, wenn man bereits auf den Betrug hereingefallen ist?

Euro: Bei Besitz sollte die Münze bei der Polizei abgegeben werden

Ist man im Besitz einer solchen falschen Zwei-Euro-Münze, so wird geraten die Polizei aufzusuchen und eine Anzeige zu erstatten.

Wie „München TV“ weiterhin berichtet, soll die Münze auf Online-Plattformen derzeit massenweise zum Verkauf angeboten werden.

Keine Strafe, wenn du mit der Münze bezahlst

Wer versehentlich mit einer 10-Baht-Münze bezahlt, wird nicht bestraft. Denn hierbei ist kein Vorsatz festzustellen. Wer aber versucht, die nicht europäische Münze in Umlauf zu bringen, kann wegen (versuchten) Betrugs angeklagt werden.

