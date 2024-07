EM 2024: Lidl schaltet Werbeanzeige auf Englisch – plötzlich herrscht komplette Verwirrung

Die EM 2024 in Deutschland zieht selbstverständlich, so wie es die großen Turniere der UEFA immer machen, alle möglichen Fans aus Europa ins Gastgeberland. Das weiß auch der Discounter Lidl, der für diesen besonderen Umstand seine Werbeplakate teilweise auf Englisch aufgehängt hat.

Blöd nur, dass die Engländer das „german englisch“ nicht verstanden haben. Was für eine komplette Verwirrung sorgte.

EM 2024: Diese Werbung vom Lidl versteht kein Engländer

Die Britin Elizabeth Ward arbeitet an der Universität in Leipzig und ist daher oft am Leipziger Hauptbahnhof unterwegs. Leipzig ist einer der zehn EM-Austragungsorte und dementsprechend ist die Stadt im Fußballfieber. Lidl nutzt die EM, um Werbung in eigener Sache bei internationalen Fans zu machen. Nur irgendwas ist dabei gewaltig schiefgelaufen, findet zumindest Ward, die auf „X“ (vormals Twitter) ein Bild von der gewöhnungsbedürftigen Lidl-Werbung teilte.

Auf dem Werbeplakat steht „Variety makes us strong, freshness unites“. Darunter gibt es einen Zusatz auf Englisch, den wir aber auf Deutsch übersetzt haben: „Lidl ist offizieller Partner der UEFA Euro 2024 für frisches Obst und Gemüse“. Ward fragt sich aber, was der erste Werbeslogan bedeuten soll. Sie wundert sich, da sie Native Speakerin ist, aber keinen blassen Schimmer hat, was das Werbeplakat von Lidl aussagen soll.

EM 2024: „Absolut keine Ahnung“

Einige deutschsprachige User geben der Britin recht. „Als Deutschsprachiger und Lidl-Kunde habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung“, schreibt ein User. „Absolut keine Ahnung“ und „Werbung ist keine deutsche Spezialität!“ sind weitere Kommentare, die zu finden waren.

Ein weiterer User findet, dass auch einige andere Werbungen wenig Sinn ergeben: „Es fühlt sich wirklich so an, als würden sie manchmal nur mit Worten um sich werfen.“

Ein User nimmt es aber auch mit Humor: „Kaum etwas macht mir mehr Freude, als wenn englische Muttersprachler mit Denglisch-Werbung konfrontiert werden.“

Übersetzt soll der Lidl-Werbeslogan „Variety makes us strong, freshness unites“ übrigens „Abwechslung macht stark, Frische verbindet“ bedeuten.