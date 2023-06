Edeka: Kunde spaziert in Supermarkt – er kann nicht glauben, was er dort sieht

Immer wieder erweitert Edeka sein Sortiment. Bei Lebensmitteln angefangen über Putzutensilien und Kleidung bietet der Supermarkt alles, was du im Alltag so benötigst. Nun aber sorgte eine neue Aktion für Aufsehen.

Denn als ein Kunde eine Edeka-Filiale betrat, traf ihn fast der Schlag. Ein teurer Sportwagen stand plötzlich vor ihm. Gibt es jetzt etwa auch Autos bei Edeka zu kaufen?

Edeka sorgt mit Sportwagen für Überraschung

Der Kunde war so erstaunt, dass er erstmal mehrere Schnappschüsse von dem teuren Gefährt in orange mit schwarzen Felgen machen musste. „Was macht ein Lambo bei mir im Edeka?“, fragte der verwirrte Mann und postete das Bild bei Twitter. Sofort gingen einige User auf die Frage ein. Einer meinte, Besitzansprüche melden zu können: „Sorry, hatte keinen Parkplatz gefunden.“

Der Verfasser des Tweets spielte den Ball wieder zurück und antwortete mit einer Bitte: „Alles cool, aber lass mich den bitte die Tage mal Probefahren, ok?“ Aber bei all den Späßen, stellt sich weiterhin die Frage, wie der Lamborghini in die Edeka-Filiale kommt. Hatte ein Autofahrer tatsächlich den Eingangsbereich mit dem Kundenparkplatz verwechselt?

Inhalt von Twitter anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Twitter, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

DAS steckt dahinter

Die Auflösung ist weitaus simpler als es den Anschein macht. Der Lamborghini steht in dem Edeka-Markt Trabold Frischecenter in Gemünden (Bayern). „Ein richtig scharfes Auto kannst du ab sofort bei deinem Einkauf bewundern! Nur für kurze Zeit steht der Original 9Mile Vodka Lamborghini bei uns im Markt. Ein echtes Traumauto!“, verkündete der Markt am Montag (5. Juni) auf Facebook. Das schnittige Auto ist Teil einer Werbe- und Gewinnspielaktion für eine bekannte Vodka-Marke.

Noch mehr News:

Doch wer nun gehofft hat, ebenfalls einen Blick auf den Sportwagen vor Ort werfen zu können, der wird enttäuscht. Denn in dem Facebook-Beitrag heißt es, dass der 750-PS-Bolide nur für drei Tage in der Filiale stand. Seit Mittwoch (7. Juni, 16 Uhr) steht wieder alles an Ort und Stelle wie üblich.