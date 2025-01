Edeka: Neuer Scanner wirft bei Kunden Fragen auf – „Braucht man das wirklich?“

Immer wieder lassen Supermärkte sich neue Gadgets einfallen, um Kunden anzulocken. Sei es eine Maschine, mit der man eine ganze Ananas in fertige Ringe schneiden kann, oder aber eine Saftpresse, mit der man Orangen noch im Supermarkt zu einem Fruchtsaft verarbeiten kann.

Genau dieses neue Gimmick bei Edeka wirft nun allerdings Fragen bei Kunden auf.

Neuer Scanner bei Edeka

Wer gerne selbstgemachte Guacamole oder Avocado-Brot isst, wird das Problem kennen: Nie kann man sich sicher sein, ob und wann die Avocado reif ist. Denn die Frucht versteckt immer ziemlich gut, wie es in ihrem Inneren aussieht. So ist es keine Seltenheit, dass Kunden die frisch bei Edeka gekaufte Avocado zu Hause öffnen und braunes Fruchtfleisch vorfinden.

In einem Video auf der Social-Media-Plattform TikTok geht das spannende Gadget um: Ein Avocado-Scanner, der prüft, wie reif deine Avocado ist. Der Einkäufer in dem Video ist begeistert: „Ich habe hier was gesehen, was ich noch nie irgendwo gesehen habe“, beginnt der den Clip. „Man kann hier einfach checken, ob seine Avocado reif ist!“. Natürlich testet der Einkäufer sofort, ob der „Avocado-Reifecheck“ auch hält, was er verspricht.

Der User nimmt eine Avocado aus der Theke und hält sie gegen den Scanner: „Reif und fest“, ordnet der Reifecheck die Frucht ein. Die nächste Avocado wird als „reif und weich“ beschrieben. Der Einkäufer ist augenscheinlich ganz begeistert von dem Scanner. „Was passiert, wenn ich mich dagegen halte?“, fragt er sich und hält seine Hand gegen den Scanner. „Reif und fest“, bestimmt dieser.

„Braucht man das wirklich?“

In den Kommentaren unter dem Beitrag tauschen die User sich angeregt über den Avocado-Reifecheck bei Edeka aus. „Cool, gibt es noch nicht überall“, kommentiert eine Einkäuferin. „Das ist ja mal geil, das hab ich noch nie gesehen“, stimmt eine andere zu.

Doch manche User halten den Scanner auch für überflüssig: „Frag mich nur: Braucht man das wirklich?“, schreibt eine Nutzerin. „Nö, aber geil ist’s trotzdem“, kommt prompt die Antwort. Denn mit dem Avocado-Reifecheck sparen Edeka-Kunden es sich, auf der Avocado rumzudrücken und damit faule Stellen zu erzeugen.