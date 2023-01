Edeka: Vorsicht vor diesem Lebensmittel! Du solltest es auf keinen Fall essen

Großer Rückruf für ein Produkt, das bei Edeka verkauft wird!

Genauer gesagt handelt es sich um eine Tomatensauce, in der Glassplitter in einer Charge entdeckt wurden. Edeka-Kunden wird vom Verzehr abgeraten, das Produkt kann in der Filiale zurückzugeben werden.

Edeka: Lebensmittel-Rückruf!

Laut dem Portal „Produktwarnung“ ist es die Tomatensauce von der Firma „Pront’a Tavola“. Das Unternehmen ruft die „Pront’a Tavola Basic Instinct Klassische Tomatensauce“ zurück, da dort Glassplitter in einer Charge entdeckt wurden.

Beim Verzehr kann es zu schweren Verletzungen in der Speiseröhre kommen. Diese Charge der „Pront’a Tavola Basic Instinct Klassische Tomatensauce“ ist vom Rückruf betroffen:

Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 5. Januar 2024

Inhalt: 350 Gramm

Auf der Seite gibt es noch den Hinweis für Kunden: „Metallische Fremdkörper, Glasscherben oder Glassplitter, Holz- und Kunststoffsplitter können zu ernsthaften Verletzungen im Mund- und Rachenraum sowie zu inneren Verletzungen oder Blutungen führen.“

Kunden können Tomatensauce zurückgeben

Kunden, die diese Tomatensauce bereits gekauft haben, sollten diese in keinem Fall verzehren oder zur Zubereitung von Speisen nutzen. Auf der Website des Unternehmens werden Händler aufgelistet, die die Saucen der Firma im Sortiment haben. Dazu zählen unter anderem auch zahlreiche Edeka-Filialen in Hamburg, Berlin, Bremen, Essen, Düsseldorf oder Köln. Das Produkt kann in der Verkaufsstätte zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird den Kunden erstattet.

Immer wieder gibt es bei den Supermärkten und Discountern Rückrufe. Mal sind es, wie in diesem Fall Glas-, oder auch Metallsplitter, oftmals sind es aber auch Salmonellen, die bei Eigenkontrollen der Unternehmen nachgewiesen werden. Das war zuletzt bei einem beliebten Milchprodukt der Fall (Hier mehr dazu).