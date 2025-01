Edeka und Rewe bieten Trend-Lebensmittel an – es ist äußerst umstritten

Na, ob das eine gute Idee ist? Immer wieder versuchen Supermärkte wie Edeka und Rewe, neue Akzente bei Produkten zu setzen. So ist es auch kein Wunder, wenn gehypte Marken und Sorten bei Edeka und Rewe verkauft werden.

Frei nach dem Motto: Was in ist und gut verkauft werden könnte, kommt in die Regale! Jetzt aber geraten die beiden Supermarkt-Riesen in die Kritik, denn: Ein neues Produkt bei Edeka ist äußerst umstritten, gilt als ungesund und sogar gefährlich!

Edeka und Rewe bieten Trend-Lebensmittel an

Die Rede ist vom Energy-Drink der Marke „Holy Energy“. Der gleichnamige Hersteller sitzt in Berlin, expandiert und verstärkt seine Präsenz auch im stationären Handel. Es handelt sich bei „Holy Energy“ nicht um fertige Energy-Drinks, wie beispielsweise bei Weltmarktführer Red Bull. Kunden kaufen sich ein Getränkepulver, mischen das dann mit Wasser und sollen so ein Energy-Drink erhalten.

Aktuell verzeichnet das Unternehmen seit seiner Gründung vor vier Jahren rund eine Million Online-Kunden. Jetzt will man den Fokus auch auf den stationären Handel legen. Dafür bringt neben Edeka auch Globus das Produkt in die eigenen Verkaufsregale. „Wir starten jetzt richtig durch und bauen ein eigenes Außendienstteam auf“, heißt es vom Start-up.

Holy Energy gerät in die Kritik

Man erweitere zudem das Sortiment um Pulver für Eistee und Hydration-Getränke. Auch bei Famila sowie in ausgewählten Müller-Filialen und bei Rewe Dortmund gibt es bald einzelne Produkte der Marke zu kaufen. Helfen sollen dabei Investorengelder in Höhe von zehn Millionen Euro. Doch es gibt harsche Kritik: So warnt die Verbraucherorganisation „Verein für Konsumenteninformation“ (VKI) aus Österreich davor, dass jeder Portionsbeutel von „Holy Energy“ satte 160 Milligramm Koffein enthalte.

Gerade für die sehr junge Zielgruppe sei das gefährlich viel. Bei übermäßigem Konsum könnten sie die Funktion des Herz-Kreislauf-Systems beeinträchtigen – von Auffälligkeiten des Herzrhythmus bis hin zu Blutdruckerhöhungen sei laut Kardiologen alles möglich. Das Start-up selbst kontert, versichert, dass pro 100 Milliliter „nur“ 32 Milligramm Koffein enthalten sei. Damit liege es auf dem Niveau von Red Bull oder Monster Energy. Es bleibt abzuwarten, wie das Produkt in Deutschland ankommt.