Edeka, Rewe und Co.: Eis-Wahnsinn! Plötzlich müssen Kunden mächtig draufzahlen

Am Samstag (6. April) bekommen wir in Deutschland einen ersten Vorgeschmack auf den Sommer. In vielen Teilen des Landes werden Temperaturen deutlich über der 20-Grad-Marke erwartet. Mancherorts könnte sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Solche sommerlichen Bedingungen machen oftmals auch Lust auf Schwimmen im Freibad, Fahrradfahren, Picknicken und was noch? Natürlich Eis.

Denn mit steigenden Temperaturen, wächst in der Regel auch bei vielen das Bedürfnis nach Abkühlung. Der ein oder andere könnte in weiser Voraussicht bereits vorgesorgt, und in der Tiefkühltruhe von Edeka, Rewe und Co. zugeschlagen haben. Doch ohne es vielleicht zu merken, kostet zumindest eine beliebte Eis-Marke plötzlich deutlich mehr als vorher.

Edeka, Rewe und Co.: Kostenfalle bei beliebter Eis-Marke

Auf den ersten Blick hat sich bei den zahlreichen Eis-Sorten der Marke Cremissimo nichts verändert. Kunden zahlen für die Packungen immer noch 3,99 Euro. Doch die Verbraucherzentrale Hamburg will eine Kostenfalle entdeckt haben und wirft dem Hersteller Unilever vor, bei sämtlichen Sorten die Füllmenge still und heimlich deutlich reduziert zu haben.

Verbraucherzentrale Hamburg kürt Cremissimo Bourbon Vanille zur Mogelpackung des Monats. Foto: Verbraucherzentrale Hamburg

Besonders deutlich falle der Unterschied bei der Sorte Cremissimo Bourbon Vanille auf. Hier wird aus der „Familienpackung“ mit 1300 Milliliter Inhalt, nur noch 900 Milliliter – und das zum gleichen Verkaufspreis. Das entspreche einer Verteuerung um 44 Prozent. Grund genug für die Verbraucherzentrale, die beliebte Eissorte von Unilever zur „Mogelpackung des Monats“ zu küren. Aufgefallen sei die Mogelpackung vor allem in einer Penny-Filiale in Hamburg.

Eis-Hersteller gibt Statement ab

Auf Nachfrage der Verbraucherschützer erklärte sich das Unternehmen wie folgt: „ (…) das Cremissimo Produkt Bourbon Vanille wird es in der Größe von 1.300 ml weiterhin als Familienpackungsformat geben. Um aber auch den Ansprüchen der Konsumentinnen und Konsumenten nach einem kleineren Format gerecht zu werden, bieten wir ab diesem Jahr diese beliebte Sorte auch in 900 ml an.“

Das kleine Format mag im Sinne der Kunden sein, doch der gleichbleibende Preis für weniger Inhalt wohl kaum. Bei den anderen Packungen sei der Inhalt laut der Verbraucherzentrale von 900 auf 825 Milliliter geschrumpft. Auch hier zahlen Kunden rund acht Prozent unbewusst drauf. Betroffen davon sind insgesamt 15 Cremissimo-Geschmacksrichtungen.