Edeka, Rewe & Co hassen diesen Trick! Wenn du DAS machst, kannst du beim Einkaufen richtig Geld sparen

Trotz gut durchdachter Einkaufsliste, landen bei Kunden von Edeka, Rewe & Co. auch oft mal Produkte im Einkaufswagen, die dort gar nicht hätten sein sollen. Diese „Spontankäufe“ der Kunden sind jedoch keinesfalls ein zufälliges Begleitphänomen des Wocheneinkaufs, sondern von den Supermarkt-Ketten von langer Hand geplant. Mit diesem Trick schonst du nicht nur dein Portemonnaie, sondern kaufst auch weniger Dinge, die du gar nicht brauchst.

„Ach, Schokoriegel im Angebot? Man gönnt sich ja sonst nichts“ – und zack, das nächste Produkt, das gar nicht auf der Einkaufsliste stand, landet im Einkaufswagen. Edeka, Rewe & Co. wissen, wie ihre Kunden ticken, und legen alles darauf aus, möglichst viele Spontankäufe zu bewirken. Kleine Snacks und Kinderspielzeuge für kleines Geld an der Kasse, denen man, selbst wenn man wollte, einfach nicht widerstehen kann. Beruhigende Musik im Hintergrund und Wagen, die so konzipiert sind, dass sie leerer aussehen, als sie eigentlich sind. Viele Kunden fallen täglich auf die praktisch ausgelegten Fallen der Supermarkt-Ketten rein, doch so kannst du sie umgehen.

Edeka, Rewe & Co.: dieser Trick spart bares Geld

Was vielen vielleicht beim ersten Mal komisch vorkommen mag und dennoch hilft: den Einkauf mal von hinten nach vorne durchführen. Die Obst- und Gemüseabteilung kurz nach dem Eingang links liegen lassen, an allen Gängen vorbei, um sich schließlich bei den Kassen beginnend wieder nach ganz vorne durchzukämpfen. Was das bringt?

+++ Edeka, Rewe und Co.: Leere Regale und früher geschlossen – diese Entwicklungen schockieren +++

Am Ende des Ladens können an der Frischetheke und bei den Milchprodukten erstmal die Produkte gekauft werden, die auch wirklich auf dem Zettel stehen. Saftig aussehendes Obst, was erst gekauft und dann nicht gegessen wird, bis es schließlich in der Tonne landet, kann anschließend mit einem vollen Einkaufskorb bedacht ausgewählt werden.

Weitere Themen:

Rational einkaufen gehen klappt zwar nicht immer, sollte bei ausreichend viel Zeit jedoch unbedingt beachtet werden, um Impulskäufe zu umgehen. Wer noch mehr Geld sparen möchte, sollte zudem nicht nur den Etagen auf Griffhöhe Beachtung schenken. Meist verstecken sich in den unteren Regalen nämlich echte Schnäppchen und Sonderangebote.