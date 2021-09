Edeka, Rewe, dm und Co: Rückruf von beliebtem Produkt – hier alle Infos!

Die Edeka-Gruppe ist die größte Supermarktkette Deutschlands. Gegründet wurde die Edeka AG & Co. KG 1907 in Leipzig. Heute hat sie ihren Hauptsitzt in Hamburg.

Kunden von Edeka, Rewe oder dm sollten auf der Hut sein. Ein beliebtes Produkt, das in vielen Supermärkten und Drogeriemärkten erhältlich ist, wurde nun zurückgerufen.

Es geht um die „Provamel Soja Kochcreme“ der Marke Alpro. Wie Kunden den Produktpaletten von Edeka, Rewe oder speziell auch dm entnehmen können, erfreuen sich vegane Ersatzprodukte immer größerer Beliebtheit. So greifen immer mehr Menschen zu Soja-Kochcreme – anstelle klassischer Creme Fraiche oder Sahne.

Edeka, Rewe, dm: Rückruf bei Soja-Kochcreme

Das Problem bei der „Provamel Soja Kochcreme“ von Alpro: In dem Produkt wurde Ethylenoxid nachgewiesen. Genauer gesagt: Ein niedriger Gehalt an Ethylenoxid wurde in der Zutat Guarkernmehl entdeckt, die als Stabilisator gilt. Das Endprodukt, so teilt Alpro mit, enthält eine sehr geringe Menge des Stabilisators – jedoch kein Ethylenoxid.

Daher bestehe kein Gesundheistrisiko beim normalen Verzehr der Kochcreme. Um auf Nummer sicher zu gehen, hat das Unternehmen sich dennoch dazu entschlossen, das Produkt zurückzurufen. Wer das Produkt zum Beispiel bei Edeka, Rewe oder dm gekauft hat, sollte es entsorgen.

Gleichzeitig sollten betroffene Verbraucher sich an den Kundenservice von Provamel wenden und ein Foto des Produkts samt Mindeshaltbarkeitsdatum dorthin schicken. Dann würden sie im Gegenzug zwei Gutscheine über je einen Euro erhalten. Diese können jedoch weder bei Edeka noch bei Rewe oder dm eingetauscht werden. Stattdessen kann man im Online-Shop des Unternehmens mit den Gutscheinen neue Ware bestellen.

Betroffen sind folgende Mindesthaltbarkeitsdaten:

22/11/2021

29/11/2021

06/12/2021

13/12/2021

20/12/2021

03/01/2022

17/01/2022

24/01/2022

31/01/2022

14/02/2022

07/03/2022

-------------------

Mehr zum Thema:

Edeka, Rewe, Aldi und Co.: Kunden ändern plötzlich ihr Kaufverhalten – machst du das auch?

dm ändert Detail im Sortiment – ist es dir schon aufgefallen?

Edeka: Ekel-Auszeichnung! Doch Supermarkt-Kette wehrt sich gegen Vorwürfe

-------------------

Provamel Soja Kochcreme-Rückruf ist eine reine Vorsichtsmaßnahme

Alpro unterstreicht, dass beim Verzehr des Endprodukts keine Gesundheitsgefahr besteht. Kunden, die die Kochcreme bei Edeka, Rewe oder dm erworben haben, müssen sich also keine Sorgen machen. Der Rückruf sei eine reine Vorsichtsmaßnahme.