Edeka: Kunden blicken in dieses Regal und bekommen Schock – „Sieht aus wie Würfelbude“

Supermärkte stehen regelmäßig in der Kritik. Erst kürzlich musste Rewe fiese Kommentare ihrer Kunden bezüglich des neuen Bonusprogramms einstecken. Jetzt gibt es eine Klatsche für Edeka.

Dort sind einige Kunden beim Blick in das Supermarkt-Regal schockiert und fällen ein hartes Urteil.

Edeka: Kunden bekommen bei Blick ins Regal Schock

Auf der Plattform Reddit wurde ein Foto mit den Worten „Edeka in Karlsruhe“ veröffentlicht, auf dem ein Regal voller Aktionswaren zu sehen ist. In den Regalen liegen Nudeln, Tee, Glühbirnen, Staubsaugerbeutel, Backpapier, Wespenfallen und Co.

Die Besonderheit: Das Regal steht auf dem Foto genau vor einem Bereich, wo die Brandschutzausrüstung gekennzeichnet ist. „Soll die Feuerwehr halt die Aktionsware wegräumen, die machen eh so wenig für ihr Geld“, heißt es dazu in dem Post. Der Anblick schockiert zahlreiche Edeka-Kunden.

Schock im Supermarkt: Kunden fällen hartes Urteil

„Die sogenannte Aktionsware ‒ wer an den Feuerlöscher will, muss alles kaufen…“, kommentiert ein User. Ein anderer schreibt: „Was ist denn das für eine Auslage? Das sieht ja aus wie ’ne Würfelbude.“

„Jau, da bin ich auch immer, und hab das schonmal angesprochen, ist nix passiert. Die Restetheke da hat keine Rollen und wiegt inklusive Inhalt safe 50 Kilogramm“, heißt es weiter. Für Feuerwehrleute könnte eine solche Platzierung in Supermärkten wie Edeka, Rewe und Co. bei einem Brandfall problematisch werden. Statt den Brand direkt zu bekämpfen, müssten sie dann zunächst Regale wegschieben.

Brandschutz-Zentrale rät zu bestimmten Feuerlöscher

Auf dem Foto ist zu erkennen, dass der Feuerlöscher an einer Wandhalterung angebracht ist. Die Brandschutz-Zentrale rät davon allerdings ab.

Auch interessant:

„Da die Wände meist mit Regalen oder Schränken gefüllt sind, eignet sich insbesondere im Einzelhandel statt einer Wandhalterung der Feuerlöscherständer sehr gut“, heißt es auf der Website. Ob Supermärkte wie Edeka künftig auf diese Methode zurückgreifen, bleibt allerdings abzuwarten.